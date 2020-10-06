Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon; 1'i polis 3 kişi tutuklandı



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) BURSA´da, silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1´i polis memuru olmak üzere 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri; 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'örgüte üye olmak ve yönetmek', 'örgüt kapsamında nitelikli yağma', 'tehdit ve yaralama' suçlarını işleyen 7 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik cumartesi günü operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1´i polis memuru 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 324 mermi, 66 kurusıkı tabanca mermisi ve 105 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Polis memuru S.S. ile G.B. ve R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-10-06 11:33:02



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