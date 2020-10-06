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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Raylarda konforlu ulaşım mesaisi

İHA

Raylarda konforlu ulaşım mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistemde bekleme süresini 2 dakikaya indirerek aynı hatta yolcu kapasitesini yüzde 60 artırmak maksadıyla hayata geçirilen Bursaray sinyalizasyon sistemi revizyonunda birinci etap tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sistemin çalışmaya başladığı 2003 yılında yıllık 45 milyon olan yolcu sayısının geçen yıl 95 milyona çıktığını hatırlatarak, yapılan çalışma ile mevcut hatların daha verimli kullanılacağını söyledi.
Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması maksadıyla bir taraftan yeni yollar, köprü ve kavşaklarla karayolu ağını daha verimli hale getirmeye çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan raylı sistemleri de daha cazip hâle getirmek için çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. İşletmeye açıldığı 2003 yılında yaklaşık 45 milyon yolcu taşıyan BursaRay’da bu sayı 2019 yılında 95 milyona ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi mevcut hatta sürekli artan talebi karşılamak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla Sinyalizasyon Sistemi Revizyonu projesini devreye almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında yaklaşık 9,5 milyon Euroluk proje için BBR firması ile sözleşme imzalanırken, Üniversite Arabayatağı arasında 2 dakikalık dizi aralığı için yapılan çalışmalar 3 faz şeklinde planlandı ve mevcut sistemin aksaması için sahadaki çalışmalar sadece gece 01.00 06.00 saatleri arasında yapıldı. Çalışmaların birinci fazını oluşturan Arabayağı Paşa Çiftliği arasının Haziran ayında tamamlanması planlanırken, pandemi sebebiyle firmanın yurtdışındaki personelinin Bursa’ya gelememesi yüzünden aksayan çalışmalar tamamlandı.
Talep ikiye katlandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile birlikte gece saat 01.30 sıralarında Gökdere İstasyonu’nda yeni sistemin test sürüşüne katıldı. BBR firmasının yetkililerinden tamamlanan birinci faz çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, Paşa Çiftliği Küçük Sanayi arasını kapsayan ikinci fazın Aralık ayında, Küçük Sanayi Üniversite arasını kapsayan üçüncü fazın ise önümüzdeki yıl Temmuz ayında devreye alınmasının planlandığını söyledi. Bursaray sistem tasarımlarının 2000’li yılların başında nüfusu 2 milyon civarında olan Bursa’ya göre yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Şimdi Bursa’da 3 milyon insan yaşıyor ve bu artışla birlikte toplu taşımaya ilgi de sürekli artıyor. Sistemin çalışmaya başladığı 2003 yılında 45 milyon yolcu taşınırken, geçtiğimiz yıl biz 95 milyonları gördük. Yani 17 yılda raylı sisteme talep ikiye katlandı. Biz de yeni bir hat yapmadan mevcut hatta kapasiteyi yüzde 60 artıracak sinyalizasyon optimizasyonu çalışmasını başlatmıştık. Tamamlanan birinci fazı hemen devreye alıyoruz” dedi.
Sağlıklı ve kaliteli ulaşım
Bursaray Sinyalizasyon Sistemi Revizyonunun özellikle sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu bertaraf etmek adına hayata geçirildiğini dile getiren Başkan Aktaş, bu çalışmaların önümüzdeki günlerden itibaren meyvelerini vermeye başlayacağını açıkladı. Pandemi süreci nedeniyle raylı sistemlerde yüzde 55 60 kapasite ile hizmet verildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “İnşallah normal günlere döneceğiz ve metrolarımızı yoğun bir şekilde yeniden kullanmaya başlayacağız. En sağlıklı, en kaliteli olan raylı sistemlerle halkımıza ulaşım hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bursalı hemşehrilerimiz yeni bir hat yapılmış gibi rahat edecek. Takdir edersiniz ki büyüyen Bursa’nın potansiyelini karşılamamız lâzım. İnşallah Emek Şehir Hastanesi hattımız, T2 hattımız ve akabindeki Üniversite Görükle hattımızla beraber bu kapasiteler çok daha fazla artacak. Bursalı hemşerilerimizin işlerine ve evlerine çok daha sağlıklı, kaliteli, zamanında ve huzurlu bir şekilde gidebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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