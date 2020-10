TechXtile Start-Up Challenge yeni girişimcilere hayâllerinin kapısını açıyor

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Girişimcilik ve yeni girişimciler, bütün dünyada ekonomilerin gelişebilmesi için bir çıkış kapısı olarak görülüyor. Türkiye’nin ileri teknolojiye sahip ülkelerle arasındaki farkı kapatabilmesi için tüm sektörlerde girişimcilik hareketini tabana yayması gerekiyor” dedi.

Girişimcilere yeni ufuklar ve yol haritaları çizen TechXtile StartUp Challenge Akıl Fikir Buluşmaları, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) öncülüğünde girişimcilere yeni ufuklar açmak için devam ediyor. Düzenlenen son yayında, 20 Ekim tarihine kadar başvuru süreci devam eden TechXtile StartUp Challenge Programı’nda kadın girişimciler için bu yıl özel bir ödül olduğunu anlatan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bütün girişimci adaylarını programa davet etti.

Bir Fikrin mi Var Kurucusu Fuat Sami’nin yönetiminde YouTube üzerinden yayınlanan TechXtile StartUp Challenge Akıl Fikir Buluşmaları; UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Program Koordinatörü ve Ventures&MentorsLeague Ceo’su Ufuk Batum, Türkiye İş Bankası Girişimcilik Birim Müdürü Emre Ölçer ve TechXtile StartUp Challenge 2019 Finalisti, Tuvis Yazılım kurucu ortaklarından Batuhan Şahin’in katılımları ile gerçekleştirildi.

Canlı yayında konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, girişimcilik ve yeni girişimcilerin tüm dünyada ekonomilerin gelişebilmesi için bir çıkış kapısı olarak görüldüğünü belirtti. Türkiye’nin ileri teknolojiye sahip ülkelerle arasındaki farkı kapatabilmesi için tüm sektörlerde girişimcilik hareketini tabana yayması gerektiğini vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, “Girişimciliğin yaygınlaşması ve bilinçli girişimcilerin her türlü sektörde yerlerini alabilmeleri için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda girişimci destek programları artarak hayat buluyor. Biz de Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak BTSO, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, BEBKA ve BUTEKOM iş birliği ile TechXtile StartUp Challenge isimli programımızı geçen yıl başlattık. Programımız tekstil alanında ihracatımıza katma değer kazandıracak ürünleri hayata geçirmek amacıyla başlatıldı. Bunun yanı sıra yeni teknoloji ve metotları üretim süreçlerine kazandırmak, yenilikçi ürünlerin tasarlanması ve yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi en önemli amaçlarımızdandır. Burada bir başka amacımız da üniversite ve sanayi iş birliğini güçlendirmek, aynı zamanda startup ve sanayicilerimizi bir araya getirerek birlikte çalışmalarını sağlayabilmekti” dedi.

TechXtile StartUp Challenge’ın tüm katılımcı girişimcilere ödül niteliğinde bir süreç olduğunu belirten Pınar Taşdelen Engin, “Türkiye tekstil ve konfeksiyon endüstrisi dünyadaki endüstrinin en önemli oyuncularından bir tanesi ve her geçen gün yükselen bir grafiğimiz var ama biz de artık bununla yetinmiyoruz ve teknolojinin tasarımla buluştuğu özel ürünlerle küresel pazarda söz sahibi olmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için yenilikçi fikirler ve cesaretli girişimcilere ihtiyacımız var. İşte TechXtile StartUp Challenge bunun için var ve girişimcilerimize diyoruz ki: “Proje sizden, destek bizden” şeklinde konuştu.

TechXtile StartUp Challenge programına başlamadan önce sanayiciler ve ARGE merkezleri ile bir araya gelerek onların ihtiyacı olan, geliştirilmesi gereken konuları belirlemeye çalıştıklarını anlatan Pınar Taşdelen Engin, “Bu yıl pandemi sürecinin de etkisi ile medikal ve koruyucu tekstiller konusunda sektörümüz ciddi çalışmalar yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Tabi ki pandemi sürecinde her ülke gibi bizler de bocaladık ancak daha sonra endüstrideki ARGE merkezlerinin hemen çalışmaya başlaması ile ciddi bir başarıya imza attığımızı düşünüyorum. Koruyucu malzemeler, ev tekstili ürünleri bu dönemde öne çıkıyor ve dijitalleşme bu süreçte çok önemli. Bizler bu sayede organizasyonlarımızı aralıksız sürdürdük” dedi.

TechXtile StartUp Challenge programının çıkış amaçlarından birinin girişimcileri potansiyel müşterileri ve birlikte iş yapabilecekleri üreticileri bir araya getirmek olduğunun altını çizen Pınar Taşdelen Engin, bu yıl son başvuru tarihi 20 Ekim olan programda kadın girişimcilerin ayrı bir yeri olacağını söyledi.

