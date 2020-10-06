Galericiler Kooperatifi kuruldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kurulan Galericiler Kooperatifi faaliyete başladı.

Galericilik faaliyeti gösteren iş yerlerinin ve çalışanların bir çatı altında toplanması maksadıyla kooperatif kuruldu. Galericiler Kooperatifinin yönetim kurulu başkanı İbrahim Özmen, başkan yardımcısı Özgür Gülşen, yönetim kurulu üyeleri Sinan İhtiyaroğlu, Sinan Koyuncu, Hüseyin Cavit Demir, Ahmet Sarıçoban ve İbrahim Göksu bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. İbrahim Özmen, “30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik ile birlikte galericilik faaliyeti gösteren işyerlerinin sahipleri ve çalışanların meslekî yeterlilik belgesi sahibi olması ve galericilik faaliyeti gösteren iş yerlerin bir çatı altında toplanması gerekiyordu. Bu maksatla bir kooperatif kurma kararı aldık. Kurulan kooperatifin üyeleri ile birlikte ilk önce kanunlara uygun iş yerlerinin inşaatlarına başlanarak bir an önce galericilerin bir arada olacağı bir iş yeri yapmayı hedefliyoruz. Bu hedef ile ilçemizin ekonomisine katkı saylayacağız. Kurduğumuz kooperatifimiz çevre il ve ilçelere de örnek olacak. Yenilikçi ve lider olma vizyonu ile kurduğumuz kooperatif ile kazananın ilçemiz olacak. Almış olduğumuz bu karar ilçemizde birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya koydu” dedi.

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