Yıldırım’da engeller kalkıyor

Yıldırım Belediyesi, engellilere destek oluyor.

Engelsiz Yaşam Okulu kapılarını açmaya hazırlanıyor. El sanatları, temel mutfak eğitimleri ve müzekle dezavantajlı öğrencilerin topluma intibak etmeleri sağlanacak. Engelsiz Hayat Okulu’nda kayıtlar 30 Ekim Cuma gününe kadar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 718 yaş grubu ekonomik ve sosyal yönden dezavantajlı olan öğrenciler, mülteci öğrenciler, roman öğrenciler, kaynaştırma öğrencilerine verilecek eğitimlerin yanı sıra 2126 yaş arası hiçbir örgün eğitimden faydalanamayan engelli gruplara eğitim imkanı sunuluyor. Müzik Akademisi kapsamında düzenlenecek olan sanat eğitimlerinde klarnet, kanun, ney, yan flüt, bağlama, gitar, keman, ritim ve piyanonun yanı sıra halk oyunları, koro ve tiyatro branşlarında kursiyerlere engellerini müzik ile aşma, yeteneklerini keşfetme imkânı sağlanıyor.

Engellilere mutfakta hünerlerini sergileme imkânı sunulan Engelsiz Mutfak kapsamında down sendromlu, zihnî engelli, otizmli ve bedenî engelli öğrencilere eğitimlerin en başında hijyen eğitimi ve mutfak âletlerini kullanma eğitimi veriliyor. Temel eğitimlerin ardından aşçılık ve pastacılık konusunda uzmanlık eğitimleri düzenlenerek kursiyerlerin beceri gelişimi ve kişisel gelişimlerine destek olunuyor. Engelsiz El Sanatları kapsamında downsendromlu, zihnî engelli ve otizm engeli olan öğrencilere yönelik düzenlenen ahşap boyama, ebru, filografi, keçe işçiliği eğitimlerinde, kursiyerlerin el becerisini geliştirme, grup çalışmasında kaynaştırma ve kişisel gelişimlerine etki ederek özgüven oluşumunda destek olunuyor.

Bugüne kadar sergiledikleri performans ile Engelsiz Yaşam Okulu kursiyerlerinin enerjisine, aşkına, tutkusuna hep birlikte şahitlik ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler mahallî idare olarak sorumluluğumuz dahilinde projeler üretiyoruz. Engellileri mutsuz bir toplum, mutlu olamaz. Hayata tutunmak, kendilerini kanıtlamak isteyen dezavantajlı kardeşlerimize borcumuzu, mahallî idare olarak onları destekleyerek, yanlarında olarak ödemeye çalışıyoruz. Biz, güçlü toplumu vicdan sahibi olmasıyla, dezavantajlı kesimlere gösterdiği şefkatle değerlendiriyoruz. Belediye olarak bu hususta hassasız. Bizlerin en çok övündüğü hizmetler, sosyal belediyecilik çalışmalarımız dâhilinde insana dokunduğumuz hizmetlerdir. Bu anlamda dezavantajlı kardeşlerimizin sosyal hayata dâhil olmalarını, yeteneklerini keşfetmelerini çok önemsiyoruz. Özellikle engellilerimiz yaptığı çalışmalarla en büyük engelin zihinlerdeki duvarlar olduğunu sayısız kez bizlere gösterdi. Sosyal içerikli projelerimizle dezavantajlı kardeşlerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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