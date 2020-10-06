İnegöl'de görülmez kaza

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Ahşap kesim makinesinde çalışan Gürdal K. (44), makineye sol kolunu sıkıştırdı. Acılar içinde kalan işçinin imdadına arkadaşları yetişti. Makineden kolu kurtarılan Gürdal K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.