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İŞKUR'da “Her İşyerinin Bir Danışmanı Var” projesi hayata geçti

İHA

İŞKUR'da “Her İşyerinin Bir Danışmanı Var” projesi hayata geçti

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulması maksadıyla "İşveren Danışmanlığı" sistemine geçti.
“Her İşyerinin Bir Danışmanı Var” sloganıyla portföyünde yer alan işyerlerini ziyaret ederek İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, uygulamadaki teşvikler hakkında bilgi sunan İŞKUR danışmanları, OcakEylül 2020 döneminde 11 bin 977 farklı işyerine danışmanlık hizmeti sundu. Danışmanlık sonucunda işyerlerinden 42 bin 149 kişilik açık işgücü talebi alınırken, 21 bin 928 işsiz işe yerleştirildi. Bu işyerlerinin ise 3 bin 892’si ile işbirliği (İşe Yerleştirme, Aktif İşgücü Programları uygulanması vb.) yapıldı. İŞKUR desteklerden faydalanmak isteyen işverenler, www.iskur.gov.tr adresinden “İşveren Girişi” yaparak “Danışmanım Kim?” sekmesinden işyerinden sorumlu işveren danışmanını öğrenip irtibat kurabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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