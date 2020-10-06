Bursaspor, Bolu kampının ilk antrenmanını yaptı

Milli arayı Bolu’da kamp yaparak değerlendiren Bursaspor, ilk idmanına çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, milli maç arasını kamp yaparak değerlendiriyor. 6 gün sürecek Bolu kampına bugün başlayan yeşilbeyazlılar ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık koşularıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
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