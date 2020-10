TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören: Türk oyuncularımızın liderlik etmelerini bekliyoruz

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Sammy Mejia´nın emeklilik kararı sonrası kulüp olarak takım içindeki liderliği Türk oyuncuların almasını beklediklerini ifade eden TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, "Kendilerine de bu anlamda her türlü ortamı sağlamış durumdayız" dedi.

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Sports TV´de yayımlanan "Basketbol Gecesi" programında açıklamalarda bulundu. Basketbolun çok zor bir yaz döneminden geldiğini ve yeni sezon hazırlıklarına başladıkları 17 Ağustos´tan bu yana takımdan 5 oyuncunun Covid-19 hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Öngören, "Bu durum tabii ki bizim bütün antrenman ve maç düzenimizi çok etkiledi. O nedenle ben şu anki dönemimizi hazırlık dönemi olarak görüyorum. Tam takım olarak daha çok antrenman yapıp, maç oynamamız lazım. Şampiyonlar Ligi´nin başlayacağı 20-21 Ekim haftasına kadar daha fazla ritim kazanmamız, kimyamızın ve rollerin daha çok oturması, takımdaki oyuncuların birbirine alışması lazım. Tüm bunların yanında maç da kazanmamız lazım ki Türkiye liginde iddialı pozisyonda kalalım" diye konuştu.

"SAMMY MEJIA ÖRNEK BİR KARAKTERDİ"

Sammy Mejia´nın emeklilik kararı sonrası kulüp olarak bu liderliği Türk oyuncuların almasını beklediklerini vurgulayan Tolga Öngören, "Sammy Mejia´ya gerek Türk basketboluna, gerekse TOFAŞ´a kazandırdıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kendisi kulübümüz için örnek bir karakterdi. Onun gibisini bulmak çok zor. Mejia´nın eksikliğini gerek saha oyun liderliği olarak, gerek saha dışı liderliği olarak yaşayacağız. Bu seneki amaçlarımızdan bir tanesi orta vadeli dönemde TOFAŞ A Takımını götürecek, Türk ve yabancıların beraber olduğu oyuncu kadrosunu bulmak. İyi oyunculuk ile liderlik çok ayrı şeyler. Kulüp olarak bizim isteğimiz Türk oyuncuların bu liderliği alması. Hem TOFAŞ´a hem Türk basketboluna bu anlamda liderlik yapması ve yeni bir gündem açması. İspanyol bir oyuncu bir İspanyol takımında liderliğe soyunabiliyorsa bir Türk oyuncunun da burada liderliği alması lazım. Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz bu anlamda Milli takım rotasyonunda olan önemli oyuncular. Biz bu oyuncuların liderliği almasını istiyoruz. Kendilerine de bu anlamda her türlü ortamı sağlamış durumdayız" dedi.

"YENİ YÜZLER KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yeni yüzler çıkarıp Türk basketboluna hem üst seviyede oyuncu, hem rol model olabilecek profiller kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Öngören, "Bu 3 isme Alihan Demir, Mert Konuk, Batın Tuna ile bu sene sadece Şampiyonlar Ligi´nde oynayacak olup; gelecek seneden itibaren Türk lisansıyla oynayacak Ege Demir´i de eklediğimizde bu 7´li gruptan bir Türk kadrosu yaratmak istiyoruz. Bu gruba dahil olacak diğer oyuncu da 2004 doğumlu Berke Büyüktuncel. Bu grubun uzun yıllar TOFAŞ´a hizmet etmesini ve Türk basketbolunda önemli yerlere gelmesini hedefliyoruz. TOFAŞ Spor Kulübü´nün basketbola yatırım yapmasının nedeni sadece maç kazanmak değil; yeni yüzler çıkarıp Türk basketboluna üst seviyede hem oyuncu, hem rol model olabilecek profiller kazandırmak. Bu gruptan beklentilerimiz büyük. Türk oyunculardan bu süreçte sadece iyi oynadım-kötü oynadım değil; artık 1-2 adım daha ileriye gitme, ben bu takımı sahiplenirim bu takımı bir noktadan başka bir noktaya götürecek anlayışı, vizyonu koyarım veya koyulmuş olan vizyona liderlik yaparım demelerini bekliyoruz. İyi oyunculuk ile daha iyi oyunculuk arasındaki fark zaten buralarda yatıyor" ifadelerini kullandı.

"BCL´İN MOTTOSU BAŞLAMAK DEĞİL BİTİRMEK"

FIBA Basketball Champions League´ın bu süreçte ortaya koyduğu vizyonu çok doğru ve gerçekçi bulduklarını söyleyen Tolga Öngören, şu ifadeleri kullandı; "Basketbol Şampiyonlar Ligi tercihimizin çok doğru bir tercih olduğunu, BCL´in bu dönemde aldığı her karar ile yaşamış bulunuyoruz. Son olarak yaptıkları format değişikliğiyle maç sayısını, dolayısıyla deplasman sayısını azalttılar. Pandemi sürecinde alınmış çok radikal bir karardı. Bunu yaparken de kulüplerin üzerine bir yük bindirmediler ve taahhütlerini yerine getireceklerini söylediler. Maçların 2 haftada 1 olarak oynanacak olmasının nedeni de deplasman hazırlığının bu süreçte eskisi gibi olmaması. Ülkeler arası bazı izinlerin alınması, regülasyonlara uyulmasının süre alacağının düşünülmesi. Pandemiden dolayı Avrupa´da seyahat edilemeyecek duruma gelinirse alternatif planlarla kupa oynatılacak. BCL´in bu sezona ait mottosu başlamak değil bitirmek. O nedenle Şampiyonlar Ligi´nin güncel duruma ait operasyonel anlamda ortaya koyduğu vizyonu doğru ve gerçekçi buluyor, bu hamlelerle öne çıktığını düşünüyorum."DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-06 21:33:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.