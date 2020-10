Frutti Extra Bursaspor maçı iptal mi olacak?

Cedevita Olimpija Ljubljana’ya konuk olacak olan Frutti Extra Bursaspor’da belirsiz bir bekleyiş var. Rakip takımın bir oyuncusunda Covid19 testini pozitif çıkması sonrası Genel Menajer Nedim Yücel’den önemli bir açıklama geldi.

7Days EuroCup’ta bu akşam Slovenya’da Cedevita Olimpija Ljubljana’ya konuk olacak olan Frutti Extra Bursaspor’da belirsiz bir bekleyiş sürüyor. Sloven ekipte yaşanan pozitif vaka olayı ve sonrasındaki süreçle ilgili açıklama yapan Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, “Rakibimiz Cedevita Olimpija'da pozitif vakaya rastlanması nedeniyle şu an kendileri ülke kuralları gereği karantinadalar ve 10 gün karantinada kalmaları gerekiyor. İlgili kurumlarla görüşmelerini sürdürüyorlar ve bizi gelişmelerden haberdar ediyorlar. Şu an durum biraz olumsuz gözükse de maç saatine kadar her türlü gelişme olabilir. Biz maçı oynayacakmışız gibi hazırlanıyoruz ve maç saatini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

