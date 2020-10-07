`Haydut´ göç yolundaki pelikanlara katıldı



KARACABEY(Bursa),(DHA) BURSA´nın Karacabey ilçesinde, yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilip, göle salınan pelikan, göç yolundaki pelikanlara katılıp, bölgeden ayrıldı.

`Haydut´ adı verilen pelikanı fotoğraflayan Alper Tüydeş, "Bizlere güzel bir hikaye bıraktı" dedi.

Geçen yıl, göç yolunda yaralanan bir pelikan, balıkçılar tarafından bulunup, Karacabey Belediyesi Veteriner İşleri Birimi´ne teslim edildi. Tedavisi yapılan pelikan, Karacabey Kültür Parkı içerisindeki göle bırakıldı. Uçamayan pelikan, çevredeki esnaf ile vatandaşların maskotu haline geldi. `Haydut´ adı verilen pelikan zamanla sağlığına kavuşup, uçabilir hale geldi. `Haydut´ göçle gelen diğer pelikanlarla birlikte uçarak, bölgeden ayrıldı.

'BİZLERE GÜZEL BİR HİKAYE BIRAKTI'

Pelikanı fotoğraflayan Alper Tüydeş, "Biz onun uçabileceğini sanmıyorduk. Ancak diğer yabandan pelikanları yanına konunca onlardan cesaret aldı ve yaptığı pratiklerle de bu uçma kabiliyetini yeniden kazandı. Bizlere de güzel bir hikaye bıraktı" dedi.

'GİTTİĞİ İÇİN ÜZÜLDÜK'

Pelikanın bulunduğu göl kıyısında işletme sahibi olan Refik Berber, "Tüm kışı birlikte geçirdik. Ona balık alıyordum. Hatta bazı müşterilerimiz gelirken yanlarında hususi ona balık getiriyorlardı. Başkanımız bile ziyarete geldi onun için. Açıkçası gittiği için biraz da üzüldük çünkü onu seviyorduk. Ama doğasına ve arkadaşlarına geri döndüğü için mutluyuz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey KARACABEY(Bursa),(DHA)

2020-10-07 09:38:53



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