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Ak Parti Bursa’da hedef 500 bin üye Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "İlçe kongrelerimizi coşku içinde gerçekleştirdik" "İl kongresinin sürecini 15 Ekim’de başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızı Bursa’da görmeyi çok arzu ediyoruz"

İHA

Ak Parti Bursa’da hedef 500 bin üye Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "İlçe kongrelerimizi coşku içinde gerçekleştirdik" "İl kongresinin sürecini 15 Ekim’de başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızı Bursa’da görmeyi çok arzu ediyoruz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ilçelerdeki kongreleri coşkulu bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "İl kongresi sürecini 15 Ekim'de başlatıyoruz. Şimdi sırada Bursa'da 500 bin Ak Partili üye hedefine ulaşmak var" dedi.
AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 17 ilçede tamamlanan kongrelerin ardından değerlendirmede bulundu. Pandemi kapsamında tedbirlerin alınarak kongrelerin yapıldığını belirten Salman, "İlçe kongrelerimizin coşku dolu geçirdik. Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi tedbirleri kapsamında inanılmaz coşkulu kongreler yaptık. Kongrelerimize katılarak bizleri onurlandıran başta teşkilat başkanımız Erkan Kandemir olmak üzere, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanlarımıza ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
AK Parti'nin gençlere ve kadınlara önem verdiğini hatırlatan Salman, " Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 vizyonları olan bir partiyiz. 30 yaşında olan seçilme yaşını önce 25 ardından 18’e indirdik. Cumhurbaşkanımız kadınlarımızın aktif olarak siyasette bulunmasını çok önemsiyor. Bizde bu doğrultuda gençlere ve kadınlara ilçe başkanı düzeyinde, meclislerde, yönetimlerimizde görevler veriyoruz. Onlar da başarılı çalışmalar yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
15 Ekim’den itibaren il kongrelerin yapılabileceğini hatırlatan Salman, "Bizde Cumhurbaşkanımızın takvimine göre il kongrelerimizi başlatacağız. Cumhurbaşkanımız kongrelerin çoğuna katılmak istiyor. Bizde kendisini Bursa’da görmeyi çok arzu ederiz. Önümüzdeki süreçte il kongrelerimizi tamamlayıp çalışmalara devam edeceğiz. Vatandaşlarımız partimize çok büyük teveccüh gösteriyor. Pandemi şartlarında vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etmemeyi tercih ediyoruz. Önemli sayıda yeni üyelerimizi partiye katıldı. Kongre sürecinde bazı çalışmalarımızı engellemişti. Bugün itibari ile sahada çalışmalarımızı daha hızlı yürüteceğiz. Gönül seferberliği kapsamında gayret gösteren kadın kollarına, gençlerimize ve tüm teşkilatlara teşekkür ediyorum. Bizlerin de hedefi önümüzdeki 3 yıl içerisinde 500 bin üyeye ulaşmayı planlıyoruz. İnşallah başaracağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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