Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) BURSA´da, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan TIR, kullanılamaz hale geldi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa´dan Gemlik yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen TIR, Gemlik Yolu´nda motor kısmından alev aldı. TIR'ı sağa çeken sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. TIR, kullanılamaz hale gelirken, yanma anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-10-07 09:54:43
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