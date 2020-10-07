Bursa’nın ilk müzik müzesi için hummalı hazırlık

Bursa’nın müzik alanındaki ilk müzesi olacak “Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi” aralık ayında açılacak.

Kültürsanat alanında Bursa’ya Şiir Kütüphanesi, Edebiyat Müzesi gibi ilkleri kazandıran Nilüfer Belediyesi, şimdi de Bursa’nın ilk Müzik Müzesi’ni açmaya hazırlanıyor. Türkiye’den ve dünyanın pek çok ülkesinden 256 adet enstrümanın yer alacağı müze, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde ziyarete açılacak. Genç kuşakların hiç tanımadığı tarihî enstrümanların da yer alacağı müzenin envanter çalışmaları tamamlandı. 2015 yılında aramızdan ayrılan tıp doktoru Hüseyin Parkan Sanlıkol’un adını yaşatacak olan müzenin aralık ayında ziyarete açılması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi ile Sanlıkol ailesi arasında 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolünün ardından müzenin hazırlıklarına başlanmıştı. Sanlıkol ailesinin bağışladığı enstrümanların sergileneceği müzenin hikâyesini ise Sanlıkol çiftinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan müzisyen oğulları Mehmet Ali Sanlıkol oluşturdu.

Müze, enstrümanların yerleşim planı ile de dikkat çekiyor. Ait oldukları coğrafyaya ve benzerliklerine göre 7 kıtayı, Türkiye’yi ve farklı coğrafi bölgeleri temsilen oluşturulan sergi adacıkları ile ziyaretçilere etkileyici bir teşhir planı sunacak olan müzede arşiv odası, atölye ve dinleti alanı gibi farklı bölümler de yer alıyor.

Bu projeye 2020 yılında hız verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi”nin Türkiye’nin alanındaki en özel ve en etkileyici müzesi olacağını söyledi.

Başkan Erdem “Ülkemizin müzik kültürünün haricinde dünyanın farklı noktalarından, birbirinden farklı müzik kültürlerini, enstrümanları birlikte ziyaretçilere sunmak istiyoruz. 850 metrekarelik bir alanda ziyaretçilerimize yaşayan bir müze mekanı sunacağız. Teknolojinin bütün imkânlarından faydalanarak oluşturduğumuz sergileme teknikleri sayesinde ziyaretçiler, cep telefonlarından okuttukları kare kod ile önünde durdukları enstrümanın icra edildiği tınıları dinlerken, o çalgı aletinin özellikleri, ortaya çıktığı coğrafya ve tarihi hakkında da bilgi sahibi olabilecekler. Bu mekânda çeşitli atölye çalışmaları ve müzik dinletileri de organize edeceğiz” dedi.

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