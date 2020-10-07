204 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda 204 kilogram kaçak tütün ve 70 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan bir otomobili takibe aldı. Kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen M.B.'nin otomobilinde ve Mesudiye Mahallesindeki işyerine yapılan operasyonda 204 kilogram kaçak tütün, 70 bin 400 adet makaron ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. Kaçak tütünlere el konulurken, M.B. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.