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Yardım odun-kömürü, sosyal medyadan satışa çıkardı

DHA

Yardım odun-kömürü, sosyal medyadan satışa çıkardı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Gülcan A.,  kaymakamlıktan yardım olarak aldığı odun ve kömürü, sosyal medyadan satışa çıkardı. Durumdan haberdar olan İnegöl Kaymakamlığı, verilen odun ve kömürü geri aldı. 
İnegöl ilçesinde yaşayan Gülcan A., iddiaya göre İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı'ndan yakacak yardımı olarak odun ve kömür aldı. Kısa süre sonra da yakacakları, sosyal medyada yer alan bir grupta satışa çıkardı. Gülcan A. satışı, "Kaymakamın verdiği 43 torba kömür, 50 torba kalın meşe odunu satılıktır. 43 torba kömür 1200 lira, odunların her torbası 15 liradır" ifadeleriyle duyurdu.
Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan paylaşımın ardından İnegöl Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardım Vakfı'ndan görevliler, kadının evine giderek, verilen kömür ve odunları geri aldı. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü da "Gereği yapıldı" dedi.
 
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-07 12:41:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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