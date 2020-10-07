Lüks otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulundu

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) BURSA´da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan lüks otomobilde, 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günü akşamı, Maltepe Mahallesi´nde şüphe üzerine lüks otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki K.T. ve B.G. adlı kadın ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-10-07 12:43:24



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