Kuraklık zeytinde rekolteyi etkiledi

Bursa’da bu sene yaşanan kuraklık zeytin üreticisini kara kara düşündürüyor.

150 sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ ve Ziraat Odası Başkanı Raif Döner’in birlikte yaptıkları açıklamada, kuraklığın rekolte üzerindeki etkilerini değerlendirdiler. Ali Yıldız, “Marmarabirlik, Mudanya Ziraat Odası, Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü ile yaptığımız sezon öncesi değerlendirmede bu yıl zeytinin kuraktan etkilendiğini görmekteyiz. Bunun önümüzdeki hasat döneminde yağışlar olmazsa rekolteyi etkileyeceği düşünülüyor. Tarım Müdürlüğü’ne göre bu yıl ki kuraklıktan dolayı rekoltenin geçen yıla nazaran daha az olacağı tahmin ediliyor. Mudanya Ziraat Odası ve Marmarabirlik'in de kanaati bu şekilde” dedi.

Yıldız, “Bu yıl verilen rekolte beyanı şu an 3500 kişi, yani ortak sayımızın daha yarısı iken, 13 bin 500 ton rekolte bildirilmesi, âfâkî beyanların verildiğini gösteriyor. Kotalı bir yıl yaşanmaması için üreticilerimizin abartılı rekolte beyanı vermeyip, daha gerçekçi rekolte vermelerini beklemekteyiz. Biz de kurumlar olarak üreticimizin refahı, iyi bir hasat zamanı geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Fakat bölgedeki bütün zeytini alma durumumuz olmadığı da aşikârdır. Üreticilerimiz başkaları adına rekolte beyanı vermeyip, kendi beyanlarını gerçekçi şekilde vermesi hepimiz için daha rahat bir sezon geçireceğimiz anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Yıldız, “Bizleri sıkıntıya sokan, birliğe sahip çıkan gerçek üreticiler değil, daha önceki senelerde mahzencilik yapan ve tüccara zeytin satan üreticilerin, şimdi bütün ürettiğini Marmarabirlik’e vermek istemesidir. Âfâkî rekolte beyanları geldiğini görmekteyiz. Üreticilerimizden uyarıyor ve rica ediyoruz, çok rekolte beyanı vermek, çok teslimat miktarı anlamına gelmiyor. Biz elimizden geleni müstahsil adına yapacağız. Kurak geçen bu sene inşallah yağışlar olup hasat bereketli geçer” dedi.

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