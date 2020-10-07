Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum

DHA

Evdeki yangında zincirli bulunan çocuk: Çok korktum


Huzeyfe ÖZDEMİRMehmet İNANİlkay ALTAY/ YENİŞEHİR (Bursa),(DHA)BURSA´da evlerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerince içerde ayaklarından zincirle bağlanmış halde bulunan E.B. (11) ve ailesi açıklamalarda bulundu. Yangını görünce çok korktuğunu söyleyen E.B., "Duman gelince kapıyı kapattım sonra beni kurtardılar" dedi. Babasını savunan E.B.´nin ablası Zelal B. ise "Babam 15 dakikalığına bağlamıştı" diye konuştu.
Yangın, dün Yenişehir ilçesindeki Tabakhane Mahallesi, Taraklı Sokak'ta çıktı. Tek katlı evde elektrik panosundan çıkan yangını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü. Eve giren itfaiye, yaptığı kontrolde bir odada E.B.'yi ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu. Mahallelinin de yardımıyla zinciri kesen itfaiye ekipleri E.B.'yi kurtardı. Hafif yaralı E.B., olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da taburcu edildi.
BABASI YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN ZİNCİRLE BAĞLAMIŞ
E.B.'yi, babası Mehmet B.'nin zincirle bağladığı ortaya çıktı. 8 çocuklu baba Mehmet B., oğlu E.B.'nin çok yaramaz olduğunu ve evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını söyledi. Böyle bir şeyin olacağını düşünmediğini belirten Mehmet B., çok pişman olduğunu söyledi. Mehmet B.'ye hem mahalleli hem de olayı öğrenenler tepki gösterdi. Gözaltına alınan Mehmet B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kiracı olarak oturdukları evleri yanan aileye, Yenişehir Kaymakamlığı tarafından TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev verilirken, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından da eşyaların karşılanacağı belirtildi.
'ÇOK KORKTUM'
Yaşadığı korku dolu anları anlatan E.B., "Yangın dumanı geldi ben de kapıyı kapattım, çok korktum. Duman vardı. O anda çok korktuğumu hissettim. Beni kurtardılar. Ayağım çok ağrıyor" dedi.
'BABAM 15 DAKİKALIĞINA ZİNCİRLE BAĞLAMIŞTI'
E.B.´nin ablası Zeynep B., "Ben ve annem çarşıya gitmiştik. Bir ağabey önümüzü kesti, 'Eviniz yanıyor' dedi. Eşyaları bırakıp koşup geldik. Zaten geldiğimizde babam evdeydi. Kardeşimi hastaneye kaldırmışlardı. Hastaneye gittik kardeşimi gördüm. Çevreye zarar veriyordu. Babam 15 dakikalığına bağladı kardeşimi. Geldiğimde kardeşimi zincirden çıkarmışlardı" diye konuştu.
'BEN CAMDAN ATLAYARAK KURTULDUM'
E.B.´nin diğer ablası Zelal B. ise  "İşten eve geldim. Çay demlemiştim. Çekyatın üstüne uzandım. Baktım duman kokusu gelmeye başladı. Kalktım ev yanıyordu. Ondan sonra kapılar hep kilitlenmişti. Kendimi camdan atarak kurtardım. Evin hepsi yanıyordu itfaiye çağırdılar. Kardeşimi zincirini çıkardılar sonra hastaneye kaldırdılar. Çok şımarıklık yapıyordu. Babam da 15 dakikalığına bağlamıştı" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yenişehir Huzeyfe ÖZDEMİR-Mehmet İNAN-İlkay ALTAY
2020-10-07 13:31:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangından son anda kurtulmuştu...Çocuklarını zincirle bağlayan ailenin savunması şok etti Çocuğunun zincirle bağlanmasına göz yuman anne: "Oğlum çok yaramazlık yapıyordu. Babası semt pazarı olduğu günlerde onu zincirle eve bağlıyordu" Son anda alevlerden kurtulan çocuk: "Ben yaramazlık yapıyorum' diye babam beni zincirle bağlıyordu'
YEREL HABERLER Yangından son anda kurtulmuştu...Çocuklarını zincirle ...
Kuraklık zeytinde rekolteyi etkiledi
YEREL HABERLER Kuraklık zeytinde rekolteyi etkiledi
Yangından son anda kurtulmuştu...Çocuklarını zincirle bağlayan ailenin savunması şok etti Çocuğunun zincirle bağlanmasına göz yuman anne: "Oğlum çok yaramazlık yapıyordu. Babası semt pazarı olduğu günlerde onu zincirle eve bağlıyordu" Son anda alevlerden kurtulan çocuk: "Ben yaramazlık yapıyorum' diye babam beni zincirle bağlıyordu'
YEREL HABERLER Yangından son anda kurtulmuştu...Çocuklarını zincirle ...
Lüks otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Lüks otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulundu
Yardım odun-kömürü, sosyal medyadan satışa çıkardı
YEREL HABERLER Yardım odun-kömürü, sosyal medyadan satışa çıkardı
204 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER 204 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Bursa’nın ilk müzik müzesi için hummalı hazırlık
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk müzik müzesi için hummalı hazırlık
Bursa'da başıboş atlar, caddede koştu
YEREL HABERLER Bursa'da başıboş atlar, caddede koştu
Mudanya’da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Mudanya’da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
Evde izole olanlar için tasarlanan yatak fuarın gözdesi
YEREL HABERLER Evde izole olanlar için tasarlanan yatak fuarın ...
Bursaspor'a destek için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Bursaspor'a destek için bir araya geldiler
Grip deyip geçmeyin
YEREL HABERLER Grip deyip geçmeyin
Sokak köpeklerine sosisli ilaçlama Sahipsiz köpekler parazitlere karşı ilaçlandı
YEREL HABERLER Sokak köpeklerine sosisli ilaçlama Sahipsiz köpekler ...
Boyları küçük aşkları büyük Küçük boylarına rağmen evlenen çift her işin üstesinden geliyor
YEREL HABERLER Boyları küçük aşkları büyük Küçük boylarına rağmen ...
Sadece 20 saniye sürdü 20 saniyede bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Sadece 20 saniye sürdü 20 saniyede bisiklet çalan ...
Veliefendi değil Bursa caddeleri
YEREL HABERLER Veliefendi değil Bursa caddeleri
Hafif ticari aracın genç kadına çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın genç kadına çarptığı kaza ...
Bursa'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı
Korona virüs gölgesinde eğitim
YEREL HABERLER Korona virüs gölgesinde eğitim
Ak Parti Bursa’da hedef 500 bin üye Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "İlçe kongrelerimizi coşku içinde gerçekleştirdik" "İl kongresinin sürecini 15 Ekim’de başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızı Bursa’da görmeyi çok arzu ediyoruz"
YEREL HABERLER Ak Parti Bursa’da hedef 500 bin üye Ak Parti Bursa İl ...
`Haydut´ göç yolundaki pelikanlara katıldı
YEREL HABERLER `Haydut´ göç yolundaki pelikanlara katıldı
Genç kadın otomobil altında böyle kaldı
YEREL HABERLER Genç kadın otomobil altında böyle kaldı
Bursa İstanbul karayolundaki tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa İstanbul karayolundaki tır alev alev yandı
Frutti Extra Bursaspor maçı iptal mi olacak?
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor maçı iptal mi olacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X