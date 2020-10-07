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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya’da anlamlı açılış

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle temeli 2016'da atılan ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan Mudanya Mehmet Akif Ersoy Camii ibadete açıldı.

Mudanya’da anlamlı açılış

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle temeli 2016’da atılan ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan Mudanya Mehmet Akif Ersoy Camii ibadete açıldı.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapımına 2016 yılında başlanan ve temel betonu Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla dökülen Mehmet Akif Ersoy Camii, hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanarak ibadete açıldı. Caminin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa İl Müftüsü İzani Turan ve mahalle halkı katıldı. Caminin anlam itibariyle; toplayan, bir araya getiren, cem eden yer olduğunu diye getiren Başkan Aktaş, “Açılışını yaptığımız ve harcında katkımız olduğu için son derece mutlu olduğumuz caminin adı da çok isabetli olmuş. Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, millî mücadele için şehir şehir dolaşıp camilerde halkı mücadeleye teşvik ediyor, askerlerimize destek oluyordu. Milletin her türlü derdinin çözüldüğü, aynı zamanda meşveret yeri olan camiler, hayatımızın da şehirlerimizin de merkezinde yer almaktadır. Camiler, mescitler bizlere emanet. Bu şuurla camilerimize, mescitlerimize sahip çıkalım” dedi.
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve Bursa İl Müftüsü İzani Turan da başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere, caminin yapımında emeği olan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Törende cami yapımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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