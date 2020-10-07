Gemlik'te orman yangını, 1 saatte kontrol altına alındı

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA) BURSA´nın Gemlik ilçesindeki ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gemlik'e bağlı Umurbey Mahallesi Aytepe mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-10-07 16:31:51



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