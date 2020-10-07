Kameradaki tekel bayi işletmecisi cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi



Halil ÖZÇOBAN/ BURSA (DHA)BURSA´da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç'ı (39) öldürdükleri iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Sezgin Özfındukkıran (50) ve Yiğit Kaysuk (25) ile tutuksuz sanık Ahmet G. (52) hakkında Cumhuriyet Savcısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Yılmaz Aslankılıç'ın pompalı tüfekle vurulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 13 Haziran günü, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi´nde meydana geldi. Tekel bayi sahibi Yılmaz Aslankılıç, Sezgin Özfındukkıran tarafından iş yerinde pompalı tüfek ile vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan Sezgin Özfındukkıran ile saldırıyla ilgileri olduğu tespit edilen Yiğit Kaysuk ve Ahmet G.´yi saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sezgin Özfındukkıran ile Yiğit Kaysuk tutuklandı, Ahmet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmaz Aslankılıç'ın vurulma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde haklarında dava açılan ikisi tutuklu üç sanığın yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Sezgin Özfındukkıran ve Yiğit Kaysuk Bursa E Tipi Cezaevi´nden SEGBİS´le bağlanırken, taraf avukatları ve Yılmaz Aslankılıç'ın eşi Neriman Aslankılıç salonda hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet G. ise katılmadı.

YANLIŞLIKLA BAŞKA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Sezgin Özfındukkıran mahkemede yaptığı savunmada, "Olay günü, kızımın ilişki yaşadığını öğrendiğim kişinin çalıştığı tekel bayisinin yakınındaki çalılık alana tüfek sakladım. Daha sonra tüfeği alarak, gittiğim bayide kızım ile ilişkisi olan çalışanın yerine, yanlışlıkla onun patronunu öldürdüğümü anladım. Ben kızıma tecavüz edildiğini düşünmüştüm. Rıza dahilinde ilişkisi olduğunu bilseydim bu işe kalkışmazdım, çok pişmanım" sözlerini tekrarladı.

'BİRİNİ VURACAĞINI BİLSEM GÖTÜRMEZDİM'

Yiğit Kaysuk da olay günü evinde alkol aldığı sırada Sezgin´in kendisine Görükle´ye gezmeye gitmeyi teklif ettiğini, giderken Ahmet G´yi de aldıklarını anlatarak, "Ehliyetim olmadığı için arabayı yarı yola kadar ben kullandım. Sonrasında Ahmet G. kullandı. Olayın yaşandığı tekel bayisine gittik. Araçtan ilk inen bendim. Bira almaya gitmiştim. Döndüğümde Sezgin arabada değildi. Sezgin´in tüfeğini görmedim. Adam vuracağından haberim yoktu. Bilsem kesinlikle götürmezdim. Orada keşif yaptığıma dair iddiayı kabul etmiyorum" şeklindeki ifadesini tekrarladı.

'EŞİMİN BİR HUSUMETLİSİ VARDI'

Duruşmaya katılan Yılmaz Aslankılıç´ın eşi Neriman Aslankılıç, "Sanıkları tanımıyorum. Eşim bu kişilerden hiç bahsetmedi. Benim ve eşimin bu kişilerle husumeti yoktu. Eşimin, Gürol diye biriyle bir husumeti vardı. Biz de tekel bayi işletiyoruz. Bizim tekel bayisi üzerinden sahte hesap açıp, reklam veriyordu. Ben sadece husumetini söyleyebilirim. Ancak kesinlikle o öldürttü diye söyleyemem" dedi.

'ONUN BIYIKLARINI YOLACAĞIM'

Duruşmada dinlenen tanıklardan Cem Yurt, "Yılmaz Aslankılıç´ın iş yerinde çalışıyordum. Biri hızlı bir şekilde içeriye girdi. Ateş etti ve çıktı. Sanıktan ve Yılmaz ağabeyden olay anında bir ses işitmedim. Sezgin´in girdiği ana kadar başka bir kişinin şüpheli davranışına şahit olmadım. Olaydan önce Yılmaz ağabey bana Gürol isimli kişi ile aralarında husumet olduğunu söylemişti. Bizim dışımızda biri sosyal medyadan bizim adımıza reklam veriyordu. Yılmaz ağabey ölmeden önce Gürol, cezaevinden çıkınca Yılmaz ağabeye selam göndermiş. Yılmaz ağabeye, `Onun bıyıklarını yolacağım´ demiş. Yılmaz ağabey bunu öldürülmeden önce bana söylemişti" dedi.

SAVCI SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ

Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, olay tarihinden 1 ay önce sanık Sezgin Özfındukkıran´ın ölen Yılmaz Aslankılıç´ı öldürmeye karar verdiği, hatta parası olmadığı için bir süre beklediği, olay tarihinde diğer sanık Yiğit Kaysuk ile birlikte Yiğit´e ait beyaz araç ile yanlarına şoför olarak Ahmet G.´yi de alarak olay yerine geldikleri, Yiğit Kaysuk´un olay yerinde keşif yaptığı, Sezgin Özfindukkıran´ın araçtan tüfeği alıp, tekel bayisine giderek, maktule bir el ateş ederek öldürdüğü anlaşıldığından, her üç sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirmesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık avukatları savunma için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, Sezgin Özfındukkıran ve Yiğit Kaysuk´un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı karar için erteledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2020-10-07 17:38:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.