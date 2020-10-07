Lüks otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulundu (2)

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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TUTUKLANDILAR

Bursa´da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan lüks otomobilde, 1 kilo metamfetaminle yakalanan Kurtuluş Taban (27) ve Burcu Güler (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taban ve Güler, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-10-07 17:46:27



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