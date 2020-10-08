Atlı polisler Bursa sokaklarında

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Bursa'da da atlı polisler sokaklarda yerini aldı. Bursa'nın en işlek caddelerinden parklarına, sokaklarından toplumsal olaylara da birçok bölgede atlı polisler görev alacak.

İlk olarak 1995 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde 'Atlı Polis Eğitim Merkezi' olarak kuruldu. Daha sonraları İzmir, Antalya, Kayseri ve İstanbul'da kurulan atlı polis ekipleri, şimdi de Bursa'da kurularak göreve başladı. Görev maksadı toplumsal olaylara müdahale ve önleyici atlı polis devriye hizmetleri olarak maçlarda stat çevresinde, parklarda, resmi bayram ve törenlerde ve motorlu araçların giremediği yerlerde aktif olarak kullanılacak. 1,80 metre boyda olan atlar, soğukkanlı ve heybetli duruşlarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Binicileri ise çevik kuvvet personeli arasından seçiliyor. Biniciler, 4 aylık temel eğitim kursuna ve imtihana tabi tutuluyor.

Bursa'da Kültür Park'ta devriye gezen atlı polisleri gören vatandaşlar, telefonlarına sarılıyor. Kimi uzaktan izlemekle yetinirken, kimi ise uzun süre atların arkasından yürüyor.

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