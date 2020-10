(Özel) Evcil hayvanlar salgında en yakın arkadaş oldu Salgın döneminde sokaktaki köpeği bile süsleyip satan oldu Korona virüs döneminde insanlar en çok evcil hayvanlarla vakit geçiriyor

Korona virüs salgını sebebiyle vatandaşlar arkadaşlarından, komşularından ve bazen de ailelerinden uzak kaldı. Korona devrinde evcil hayvanların revaçta olduğunu belirten Bursa Köpek Eğitim Merkezi sahibi Mustafa Aydın, şu ân ellerinde sahiplendirecek hayvan kalmadığını söyledi.

Covid19 ile birlikte insanlar ailelerinden, arkadaşlarından ve en çok karşılaştıkları kapı komşularından bile uzak durmaya devam ediyor. Evlerinden çıkmayan vatandaşlar, zaman geçirecekleri ve duygularını paylaşacakları sıcaklığı evcil hayvanlarda buldu. Korona virüs dönemi öncesinde sadece imkânı ve mekânı olan kişilerin sahiplendiği evcil hayvanlar, şimdilerde herkesin ilgi odağı oldu.

Sahiplenilecek hayvanın önceden iyi tahlil edilmesi gerektiğini belirten Bursa Köpek Eğitim Merkezi sahibi Mustafa Aydın, çünkü her köpeğin cinsi, ırkı, yaşı olduğu gibi davranış şekli de olduğunu söyledi. Aydın, “İnsanlar evde kaldıkları süre boyunca telefon ve bilgisayarla zaman geçirmektense, evcil hayvanlarıyla vakit geçirmeyi tercih ettiler. Korona virüs salgını başladığından bugüne evcil hayvan sahiplenen birçok insan oldu. Ancak bunun şuursuz bir şekilde yapılması hayvanları ve aileleri kötü etkiledi. İnsanlar kendilerine evlerine uygun olan köpekleri seçebildiler mi? İlk önce buna bakmak gerekiyor. Profesyonel bir yerden hayvan sahiplendiğinizde, sizin evinizin metrekaresinden, bulunduğu mevkie ve imkanlarına kadar her şeyi araştırıyoruz. Apartmanda bakılacaksa, ona göre bir hayvan seçimi yapılmalıdır. Bahçeli bir müstakil evde bakılacaksa ona göre tercih edilmelidir. Bu güzel, bu şirin, tam aradığım dendiği zaman, ileride sıkıntı olabiliyor. Ancak bu dönemde insanlar ne buldularsa aldılar” dedi.

“Salgın döneminde sokaktaki köpeği bile süsleyip satan oldu”

Korona virüsle birlikte yurt dışından gelen köpeklerin gelmediği ve eldeki hayvanların da yavrulamadığını belirten Mustafa Aydın, “Sahiplendirilecek köpek bittiği için, bazıları sokaktan bulduğu köpeği bile cins köpek diye satmaya çalıştı. Her konuda olduğu gibi fırsatçılar burada da kendini gösterdi. İnsanlar köpek veya evcil diğer hayvanları sahiplenmeden önce çok iyi araştırmalı. Profesyonel kişiler tarafından yapılan çalışmalara yönelmelidir. Yoksa hem aile, hem de o hayvan büyük eziyet çeker” diye uyardı.

Hayvan sahiplenen kişilerin salgının bitmesiyle korunaksız olan bu hayvanlara sokağa salma ihtimalini değerlendiren Aydın, “Hayatta böyle bir gerçek var. Ama şunu söyleyebilirim. Köpek bakan bir ailenin, onun keyfini yaşadığı için bir daha ondan ayrılmayacağını düşünüyorum. Ayrıca toplum olarak biraz seviye atladık. Eskiden evde köpek, kedi veya başka bir hayvan bakılması komşu veya başkaları tarafından hoş karşılanmıyordu. Ancak köpeğin aile fertlerine kattığı yararları öğrendiğimiz için onları daha çok sahiplenmeye başladık” şeklinde konuştu.

“Çocuğun gelişimi için evcil hayvan önemli”

Çocuğun gelişiminde kedi, köpek ve diğer evcil hayvanların çok faydasının olduğunu belirten Aydın, “Bir balığı elinize alıp sevemezsiniz. Bir kediyi istediğiniz zaman sevemezsiniz. Köpek ise öyle değildir. Siz ne zaman isterseniz o kendini size sevdirir. Köpekler bu konuda daha sevecendir. Bunun için çocukların gelişiminde ön planda yer almaktadır. Aileler artık bunun farkına vardığı için evlerinde köpek beslemektedirler” dedi.

