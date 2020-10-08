Bursa'da otomobil ile tüp yüklü kamyon çarpıştı facianın eşiğinden dönüldü

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Bursa'da tüp yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı kazada şans eseri faciadan dönüldü.

Kaza, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Barajı yolunda meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte seyir halinde ilerleyen otomobil arkasında yüzlerce tüp yüklü kamyonun çarpması sonucu kaldırıma çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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