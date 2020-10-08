Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

BursaAnkara yolu Bursa istikametinde seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil sürücüsü diğer araçlarda yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.