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Bursalı müzisyen Azerbaycan için şarkı besteledi

DHA

Bursalı müzisyen Azerbaycan için şarkı besteledi


Semih ŞAHİN-Derya EVREN/BURSA (DHA)BURSA'da 17 yıldır müzikle uğraşan Kadir Yazıcıoğlu (38), Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan ordusu ve milleti için şarkı yaptı. 'Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz' ismini verdiği şarkının, iki ülke arasındaki kardeşliği tekrar pekiştirdiğini belirten Yazıcıoğlu, "İki devlet, tek millet olduğumuzu klipte de belirttik" dedi.
Bursa'da, 17 yıl önce müzikle yakından ilgilenmeye başlayan Kadir Yazıcıoğlu, 3 yıl önce profesyonel müzik yapmaya karar verdi. Yaptığı bestelerle sosyal medyada ve çeşitli müzik platformlarında belli bir kitleye ulaşan Yazıcıoğlu, pandemi sürecinde müziğe kısa bir ara verdi. Yazıcıoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke olarak Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtmesiyle birlikte, Azerbaycan ordusu ve milleti için şarkı yazıp, klip çekmeye karar verdi. 'Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz' ismini verdiği şarkının sözlerini ve çekimlerini kısa sürede tamamlayıp, sosyal mecralarda ve çeşitli müzik platformlarında paylaştığını söyleyen Yazıcıoğlu'na, Azeri şarkıcı Ayşe Seyyatkızı da (20) düet yaparak destek verdi.
'ERDOĞAN'IN, 'BİZ BİZE YETERİZ' SÖZÜNDEN ESİNLENDİK'
Ermenistan işgaline karşı Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten Yazıcıoğlu, "17 yıldır müzikle uğraşıyorum. Kendi eserlerimi yazmaya başladım. Yaklaşık 3 yıl önce profesyonel müziğe geçiş yaptım. Yeni bir eser çıkardık. Dünyada yaşayan tüm Türklere sesimizi duyurabilmek için günümüzde yaşanan olaylarla alakalı kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz' sözünden esinlenerek böyle bir eser yazdık. İvedi bir şekilde yayınladık. Günümüzde Azerbaycan'da yaşanan Ermenistan'ın zulmüne karşı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu kanıtlamak için projemizi tamamladık. Allah nasip ederse en yakın zamanda sosyal mecralarda olacağız" dedi.
'KARDEŞLİĞİMİZİ BAĞDAŞTIRDIK'
Ayşe Seyyatkızı'nın da kendisine destek vermesiyle birlikte iki devlet arasındaki kardeşliğin müzikte tekrar pekiştiğini belirten Yazıcıoğlu, "Biz Türk'üz. Soyumuz, aslımız belli. Bugün Türk'e bir zulüm yapılıyorsa bizim durmamamız lazım. Bizler de sanatçı olarak, Türklüğün ne olduğunu anlatabilmek için böyle bir eser kaleme aldık. Güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Azerbaycan'da şair ve yazar olan bir kardeşimiz var. Bana eşlik etti. Şarkımızın başında bir şiir okudu. Kardeşliğimizi orada da bağdaştırdık. İki devlet tek millet olduğumuzu klipte de belirttik" diye konuştu.
'ŞARKIYI KARDEŞLERİMİZE ARMAĞAN ETTİK'
Sözleri okurken duygulandığını dile getiren Yazıcıoğlu şunları söyledi;
"Gözlerim doluyor. Ben Türk'üm diyen herkesin yüreği kabardığı gibi benim de yüreğim kabarıyor. Herhangi bir maddi beklentim yok. Tamamen kendi imkanlarımla yaptım. Tabi ki Azerbaycan'daki kardeşlerimize bu şarkıyı armağan ettik. Herhangi bir beklentim yok."
'DUYGULARINA TERCÜMAN OLDUK'
Klibin aranjörlüğünü yapan prodüksiyon şirketi sahibi Ensar Çelik (42) ise "Kadir kardeşimizin ham duygularını aldık. Onun duygularına tercüman olduk. Bir şekilde bunu işledik ve bu süreçte yapılan ilk çalışma oldu. Bu eserde ırk milliyetçiliği yapılmadı. Ülke, bayrak ve vatan milliyetçiliği var. Bu anlamda biz de duygularına tercüman olmaya çalıştık. Toplum olarak, millet olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. En çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik. Bunu da söz ve müziklerle yansıttık. Biz de aldık, bunu yansıttık ve ortaya çok güzel bir şey çıktı. Bu süreçte böyle bir eser yaptığımız için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Kadir Yazıcıoğlu´nun 'Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz' ismini verdiği şarkının sözleri ise şöyle:
"Doğudan batıya biz her yerdeyiz.
Kürdüyle lazıyla hep beraberiz.
Bu vatan uğruna ölenlerdeniz.
Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz.
Edirne´den Kars´a tekbir bedeniz.
Gürcü, Çerkez, Alevi bizler kardeşiz.
Tek bayrak altında güçlü milletiz.
Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz.
Vatan toprağını bölemezsiniz.
Geçmişi tarihten silemezsiniz bir gece ansızın gelenlerdeniz.
Ne mutlu Türk'üm diyenlerdeniz.
Şehitlik ecdadın şehadetidir.
Uhud´da, Mekke´de, ilk düşenlerdir.
Ömer Halis Demir, Feti Sekin´dir."
DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Derya EVREN
2020-10-08 10:33:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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