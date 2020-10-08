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Bursa´da ceviz hasadı başladı

DHA

Bursa´da ceviz hasadı başladı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde ceviz hasadına başlandı. Geçen yıla göre artan rekolteyle üreticisini memnun eden cevizin yaş kilo fiyatırır 16 lira olduğu belirtildi.
Son yıllarda İnegöl´de artan ceviz üretimi bu sene de yüzleri güldürdü. İlçenin en fazla ceviz üretimi yapılan Konurlar Mahallesi´ndeki 3 bin dekar alanda yaklaşık 750 bin ton ceviz üretimi bekleniyor. Üreticiyi memnun eden ceviz, bu sene 16 liradan alıcı buluyor.
İnegöl´de ceviz üretiminin her yıl arttığını söyleyen İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bugün 4 yaşında ağaçların olduğu bir bahçede hasadımızı yapıyoruz. Bugünlerde İnegöl´ün her yerinde ceviz hasadı devam ediyor. Konurlar Mahallesi´nde 3 bin dönümü geçen bir alanda ceviz üretimi var. Bölgesel olarak baktığımızda bu vadi üzerindeki Hayriye, Muratbey, Bahariye ve Konurlar mahallelerinde 5 bin dönümü geçen ceviz üretimi bulunuyor. İnegöl genelinde hızla çoğalan ceviz üretiminde toplamda 30 bin dönüm alanda ceviz üretimi yapılıyor. Konurlar Mahallesi´nde geçen yıl 250 bin ton civarında bir ceviz üretimi varken bu yıl bu rakam 750 bin ton civarına çıktı. Önümüzdeki yıl bu rekoltenin 1500 ton olması hayal değil. Bahçelerimizin genç oluşundan bu rakam her yıl artarak devam edecek. Bu yıl yaş olan cevizin kilo fiyatı 16 lira, soyulmuş ceviz ise 17 lira civarında alıcı buluyor" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-08 10:50:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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