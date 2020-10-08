Trafikte kapısız araçla yolculuk eden sürücü kamerada

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da otomobil sürücüsünün, sol ön kapısı olmadan yolculuk ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Yıldırım ilçesinde, Bursa-Ankara kara yolunda hareket halindeki 06 CCA 03 plakalı otomobilin sol ön kapısı olmadığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tehlikeye aldırış etmeden sürücü yoluna devam ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün rahat tavırlar sergilediği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-10-08 11:03:44



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