Arda'ya mektup gönderdiği İdlib'deki Mehmetçikten bisiklet sürprizi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentindeki Mehmetçik, kendilerine mektup gönderen Bursa'da yaşayan 3'üncü sınıf öğrencisi Arda Özkan´a (9), bisiklet hediye etti.

İnegöl ilçesindeki Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan 3'üncü sınıf öğrencisi Arda Özkan, Suriye'nin İdlib kentindeki Mehmetçiğe, "Ben Arda Özkan, 9 yaşındayım. İnegöl Çeltikçi İlkokulu'nda okuyorum. Mehmetçik ağabeylerim. Dilerim ki saçınızın teline bir şey olmasın. Çünkü her Türk asker doğar. Bugün nöbet sizde, yarın biz alacağız. Bayrak inmez vatan bölünmez. Allah yar ve yardımcınız olsun" yazan mektup gönderdi.

Mektubun ulaştığı askerler Arda'ya sürpriz yaparak, gönderdikleri para ile Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rıdvan Uslu'ya bisiklet aldırdı. Bisikletin hediye edildiği Arda sevinirken, askerlere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-08 11:09:14



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