Bursalı gençler Teknofest’e damga vurdu

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde farklı kategorilerde derece elde eden Bursalı gençlerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin teknoloji alanında öncü ülkelerden biri haline geleceğini söyledi.

Bu yıl 2227 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Bursa’dan birçok ekip katılarak dereceye girme başarısı gösterdi. 21 ayrı kategoride düzenlenen ve 100 bin başvurunun yapıldığı teknoloji yarışmalarının finalleri, Kocaeli, Tuz Gölü ve Gaziantep’te yapıldı. Festivalin ‘Uçan araba tasarım yarışması ileri kategori” alanında Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ‘Turna teknik takımı’ birinci oldu. Yine BTÜ takımı olan ‘Lagari’ öğrencileri ise “Tübitak Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’ sabit kanat kategorisinde ikincilik elde etti. BTÜ ‘Btusect’ takımı öğrencileri ise ‘Tarım Teknolojileri Yarışmasında’ ‘Dijital feromon tuzakları” adlı projeleriyle üçüncü oldu.

Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren ‘Bioks takımı’, ‘Islak kirpi’ projesiyle ‘Biyoteknoloji kategorisinde’ Türkiye 6.sı oldu. ‘Robokod takımı’ ise ‘Agusv2 akıllı şehir yönetimi projesi’ ile akıllı ‘Ulaşım Kategorisinde’ Türkiye 3.sü oldu. Çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi’nde sürdüren ‘Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Mühendisler Topluluğu Ulucopter İHA takımı da ‘Tübitak uluslararası insansız hava araçları yarışması döner kanat kategorisinde ikinciliği elde etti.

Roket yarışmasında ise ‘Vefa insansız sistemler takımı’, “Roket yarışması alçak irtifa kategorisinde üçüncülüğü ve yine aynı yarışmada ‘Genç Mimar Sinan Vefa roket takımı’, ‘Roket yarışması yüksek irtifa kategorisinde ikincilik elde ederek Bursa’ya büyük gurur yaşattı.

“Gidilecek ileri noktanın ilk meşaleleri”

Festivalde dereceye giren öğrencilerle Merinos Parkı’nda bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projeler hakkında bilgi alarak gençleri tebrik etti. Maddi manevi her anlamda güçlü olmanın muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın ana göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Türkiye’nin gerekli hamleleri genç nesillerle birlikte attığını belirtti. Teknofest’in bu manada önemli açılımlardan olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, 2022’de Teknofest’in Bursa’da düzenlenmesini arzuladıklarını dile getirdi. Bu zamana kadar Bursa’daki takımların daha iddialı konuma geleceğine inandığını söyleyen Başkan Aktaş, 6 takımın dereceye girmesinden büyük gurur duyduklarını anlattı. Daha düne kadar bu manada hamle yapılamazken, artık Türkiye’nin İHA, SİHA, en donanımlı roketler ve uçakları üretip, kullandığının altını çizen Başkan Aktaş, “Yüksek teknolojinin Bursa’ya çok yakışacağını düşünüyorum. Bu manada genç nesil öncü olacaktır. Artık bu emekler zayi olmayacak ve ülkeyi gerçek manada uçuracak. Dünyanın bu alandaki sayılı ülkelerinden olacağız. Teknofest sayesinde çok uçuk kaçık projeler ortaya çıkıyor, gençler kendi dağarcıklarını geliştiriyor. Kat edeceğimiz daha çok yol var. Ülkemizin gideceği ileri noktanın ilk meşaleleri bunlar. Bu emekler karşılıksız kalmayacaktır. Dünya pandemiyi konuşurken, Türkiye yüksek teknolojiden bahsediyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutluyorum. Gençlere emek veren anne ve babalara teşekkür ediyorum” dedi.

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