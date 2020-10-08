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Marmarabirlik’te ortaklardan yüksek rekolte beyanı Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: “Ana taahhüde kadar beyan, kısıtlama getirecektir” “Yüksek rekolte beyanı büyük sorun”

İHA

Marmarabirlik’te ortaklardan yüksek rekolte beyanı Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: “Ana taahhüde kadar beyan, kısıtlama getirecektir” “Yüksek rekolte beyanı büyük sorun”

2020/2021 iş yılı ürün alım kampanyası hazırlıklarına başlayan Marmarabirlik’te bir taraftan da rekolte beyan alımları devam ediyor. Ortaklardan gelen yüksek rekolte beyanlarının ürün alım planlarını zorlaştırdığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Rekolte tespit komisyonlarının raporlarına göre 75 bin ton rekolte beyanı geleceğini öngörüyoruz” dedi.
Hasat dönemi hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam eden Marmarabirlik’te 7 Eylül’de başlayan rekolte beyan alımları 16 Ekim’de sona erecek. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ortaklardan gelen rekolte beyanlarının ürün alım fiyatlarının belirlenmesinde etkili olacağını belirtti.
“Ortaklarımız rekolte beyanı verirken eski alışkanlıklarını sürdürmekte” diyen Asa, “8 Ekim (bugün) tarihi itibarı ile 17 bin 800 ortağımızdan 57 bin ton rekolte beyanı gelmiştir. Rekolte beyanı vermeyen ortaklarımızı da değerlendirdiğimizde 2020/2021 ürün alım kampanyasında toplamda 75 bin ton seviyesinde rekolte beyanı geleceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Başkan Hidamet Asa, “Birçok kooperatif bölgemizde geçtiğimiz yıla göre lokal olarak kayıpların olmasına rağmen, ortaklarımızın yüksek rekolte beyanında bulunduğunu görüyoruz. Olmayan zeytinin beyanı veriliyor. Bu konuda yapılan uyarılara rağmen maalesef aynı alışkanlığın devam ettiğini görüyoruz” dedi.
Ortaklara gerçeğe yakın rekolte vermeleri çağrısında bulunan Asa şunları söyledi: “Yüksek rekolte beyanı vererek, kota uygulanması durumunda daha çok ürün teslim hakkı olacağını düşünen ortaklarımız yanılmaktadır. Kota uygulaması olduğunda, ortaklarımızın son 5 yıl içerisinde teslim ettiği ürün miktarına bakılmaktadır. Geçmişte kooperatifinize ürün vermediyseniz, yüksek rekolte beyanı vermeniz bir anlam teşkil etmemektedir. Ortaklarımızın verebileceği ürün miktarı kadar rekolte beyanı vermesi, Marmarabirlik’in doğru alım planı yapmasına büyük katkı sağlayacaktır.”
Hidamet Asa, ürün alım kampanyasıyla ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve ürünün kararması durumunda kooperatiflerin yetki ve sorumluluğunda alımlara başlanılacağını söyledi. Yaklaşan ürün alım kampanyası ile ilgili de mesaj veren Asa, “Bugüne kadar üreticilerimizi hiç mağdur etmedik, bu kampanya döneminde de mağdur edilmeyecektir. Her geçen yıl daha da büyüyen ve yatırımlarını artıran Marmarabirlik, üreticisine sürekli destek vermektedir. Marmarabirlik ne kadar büyürse ortaklarımız da o kadar güçlenecektir” dedi.
Marmarabirlik’in ürün alımlarında ve satışlarında denge unsuru olduğunu belirten Asa, “Marmarabirlik’in görevi piyasaları regüle etmek, fiyatların aşağı düşmesini engellemek ve kurumu zarar ettirmeden üreticiye sürekli kazandırmaktır. Üreticimize bir yıllık kazanç yerine sürekli kazanç sağlamak gerekir. Hedefimiz de odur. Sürdürülebilir ve istikrarlı yapımızı muhafaza etmek zorundayız. Bu yapı bozulursa büyük sıkıntı yaşanır” ifadelerini kullandı.
Sofralık zeytinde Türkiye rekoltesi, Marmarabirlik faaliyet alanı ve kooperatif bölgelerindeki rekolte tespit çalışmaları sonuçlandıktan sonra; alım politikasının şekillendireceğini ifade eden Başkan Asa, “Sahadan gelen bilgilere baktığımızda Türkiye genelinde ve bölgemizde orta ve ince dane zeytinin çok fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun ürün alım fiyatların belirlenmesinde etkili olacağı da bir gerçektir” dedi.
Birçok tarımsal üründe arztalep dengesine göre fiyatların arttığını veya düştüğünü belirten Asa sözlerini şöyle tamamladı:
“Marmarabirlik’te son 10 yıldır bir önceki yılın fiyatlarının altında ürün alımı fiyatı olmamıştır. Son iki yılda piyasa koşullarının 23 TL üzerinde fiyatla ürün alındığının da Marmarabirlik sayesinde olduğu unutulmamalıdır.”

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