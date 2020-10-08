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Bursa'da doluya karşı sürücülerden battaniyeli önlem

DHA

Bursa'da doluya karşı sürücülerden battaniyeli önlem


Mehmet İNANDerya EVRENHasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)- BURSA Valiliği tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine, araç sahipleri önlem aldı. Birçok sürücü araçlarını köprü ve viyadük altlarına park ederken, bazıları ise kilim ve battaniye ile araçlarını korumaya aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından, arabalarını korumak isteyenler de tedbir aldı. Kent merkezinde bazı araç sahiplerinin doluya karşı battaniye, kilim ve kartonla önlem aldığı görüldü. Orhangazi'de de sürücüler araçlarını viyadük altlarına park ederek, zarar görmesinin önüne geçmeye çalıştı.
'DOLU UYARISINI GÖRDÜM'
Merkez Yıldırım ilçesinde otomobilini battaniye ve kilimle korumaya alan Bekir Özeren, "Televizyonlarda meteorolojinin dolu yağışı uyarısını gördüm. Bende aracımı korumak için böyle önlem aldım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/Derya EVREN/Hasan BOZBEY
2020-10-08 12:46:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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