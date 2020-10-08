Cihaza bağlı hastaların elektrikleri kesilmeyecek

Cihaza bağlı yaşayan hastalar için elektrik enerjisi hayatî önem taşıyor. Kronik hastalıkları olan, diyaliz destek ünitesi ve solunum cihazına bağlı yaşayan hastalar, yazılı olarak elektrik dağıtım şirketine başvurdukları takdirde elektrik kesintilerinden etkilenmiyor.

‘Kesintisiz enerji’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Limak Enerji, cihaza bağlı yaşayan hastalar için özel bir uygulama yürütüyor. Kronik hastalıkları olan, diyaliz makinesi, solunum cihazı gibi destek cihazlarına bağlı yaşayan müşterilerin elektrik kesintilerinden etkilenmemeleri için önemli bir uygulama yapıyor. Bu müşterilerin gerekli belgeleri ibraz ederek müracaat etmeleri hâlinde enerjileri kesilmiyor. Uygulamadan bugüne kadar 145 kişi yararlandı. Şirket, cihaza bağlı hayatını idame ettiren abonelerin kendilerine ulaşarak durumlarını bildirmelerini istedi.

“Yazılı başvuru yapılması ve bilgi güncellemesi gerekiyor”

Yaşam destek cihazına bağlı olan abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili elektrik dağıtım şirketi ile iletişime geçerek yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, yaşadıkları yerde bulunan elektrik aboneliğinin kendi üzerlerine olması, adres, kimlik ve irtibat bilgilerinin güncel olup olmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor. Başvuru yapacak vatandaşların, elektrik dağıtım şirketine yaptığı yazılı başvuruda sağlık raporunu ibraz etmesi ve gerekli durumlarda iletişime geçilmesi için bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Gerçekleştirilen yazılı başvurunun ardından bu abonelere özel bir kod tanımlanarak, enerjilerinin kesilmemesi sağlanıyor. Böylece bu müşteriler, elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı ve yaşanması muhtemel planlı ve plansız enerji kesintilerinden etkilenmiyor. Bu sayede enerji kesintisi halinde yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçiliyor.

Bu kişiler “Elektrik Desteği Programı” kapsamında sosyal yardım da alabiliyor. Bu kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak, kullandıkları cihazın elektrik tüketim seviyesine göre aylık 200 TL’ye kadar nakdî yardım ve kesintisiz güç kaynağı desteğinden faydalanabiliyorlar.

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