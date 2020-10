Batur: “BUTGEM bütün şehirlerin örnek alması gereken bir proje”

İzmir’in Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve beraberindeki heyet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi BUTGEM’i ziyaret etti.

Meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarıyla her yıl binlerce gence ücretsiz eğitim veren ve nitelikli iş gücüne önemli bir katkı sağlayan BUTGEM, Türkiye’ye model oluyor. İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve beraberindeki heyet BUTGEM’i yerinde incelemek için Bursa’ya geldi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan tarafından karşılanan heyet, BUTGEM’de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BUTGEM’in Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 12 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterdiğini söyledi. BUTGEM’in Bursa iş dünyasının nitelikli iş gücü ihtiyacına sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda düzenlenen eğitim programlarıyla cevap verdiğini kaydeden Şener, merkez bünyesinde her yıl 3 bin kişiye eğitim verildiğini ifade etti. BUTGEM’in hem fiziki altyapısı ve donanımı hem de eğitim kalitesi ile Türkiye ve hatta dünyada model olarak gösterildiğini belirten Şener, BTSO olarak bilgi ve tecrübe paylaşımlarına her zaman açık olduklarını vurguladı.

BUTGEM’in bütün şehirlere örnek olması gerektiğini söyleyen Abdül Batur, “Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri istihdam. İstihdama dönük yapılan projelerin burada ne derece faydalı olduğunu gördük. BTSO katkılarıyla BUTGEM’de özellikle sanayicinin de istediği profilde eleman yetiştiriliyor olması çok önemli. Merkezin ayrıca kendi bütçesini kendi karşılayacak bir sistemde kurulması da çok etkileyici. Konak Belediye Başkanı olarak İzmir kentine götüreceğimiz çok önemli deneyimler elde ettik. Ticaret ve sanayi odalarımızla birlikte İzmir’de benzer bir projenin üretilmesini hedefliyoruz. Bugün muhteşem bir proje, istihdama katkı sağlayacak bir çalışma gördük. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Heyet BUTGEM ziyaretinin ardından BTSO Eğitim ve Teknoloji Adası’nda yer alan MESYEB, BUTEKOM, Mutfak Akademi, EVM ve Model Fabrika projelerini de inceledi.

