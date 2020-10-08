Başkandan eğitim tedbirlerine tam destek

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “20202021 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirler” konulu toplantıya katıldı.

Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, 21 Eylül 2020 tarihinde ana sınıflar ve 1. sınıflarla başlayan yüz yüze eğitimlerin, 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar için de başlayacak olması sebebiyle alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıya Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı. Ayas, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların tamamında Yenişehir Belediyesinin de katkılarıyla hijyen konusunda tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Aydın ise, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü salgını sebebiyle kesintiye uğrayan ve daha sonrasında online olarak devam eden eğitimöğretim sürecinin, yeni normalle birlikte yüz yüze eğitimlerle devam etmesi her kesim açısından memnuniyet vericidir. Devletin tüm kurumlarında olduğu gibi eğitim kurumlarında da idareci ve eğitimcilerimiz canla başla çalışarak okullarımızı bu yeni sürece karşı hazırladılar. Yenişehir Belediyesi olarak salgının başından bugüne kadar bütün imkanları seferber ettik. Belediye olarak olmamız gereken yerde olacağız, yapmamız gerekeni yapacağız. Okulların dezenfeksiyonunun haricinde servis araçlarının dezenfeksiyonunu günlük olarak bize belirtilen saatlerde yapmak üzere ekiplerimiz hazır bulunmaktadır. Bu düşüncelerle 20202021 eğitimöğretim Yılının ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, eğitim camiamıza kolaylıklar diliyorum” dedi.

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