Sokak sokak gezip, çöpleri toplayan çocuklara başkandan ziyaret



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçede sokakları gezerek, yerlerdeki çöpleri poşetlerde toplayıp, çöp konteynerine atan çocukları ziyaret etti. Başkan Taban, çocuklara çikolata dağıtarak, çevre duyarlılıklarının devam ettirmesini diledi.

İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi´nde, 10 yaşlarında olan 8 çocuk, perşembe günü ellerine poşetler alarak, sokakları gezdi. Çocuklar, yerlerde buldukları çöpleri alarak, poşetlere doldurdu. Topladıkları çöpleri konteynere atan çocuklar, mahalledeki sokakları temizledi. Çocukların sokağı temizlediği gören esnaf, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, çocukların, sokakta ellerinde poşetlerle yürüdüğü ve yerlerdeki çöpleri topladığı anlar yer aldı.

Görüntüleri izleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çocukları ziyaret ederek, duyarlı davranışları için teşekkür etti. Çocuklara çikolata dağıtarak, çevre duyarlılıklarının devam ettirmesini dileyen Başkan Taban, "Burada çocuklarımız o kadar güzel bir iş ortaya koydular ki geçtiğimiz günlerde de ulusal kanallara yansıdı. Çocuklarımız burada birer çöp poşeti aldılar ve bu çöp poşetleriyle kendilerine ait olmayan çöpleri topladılar. Ben de onlara teşekkür etmek için ayaklarına kadar geldim. Ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çevre bilincini yerleştirme adına daha fazla farkındalık sağlanması noktasındaki çabalarımız devam ediyor. Bu çevre hepimizin. Bu temizliği çocuklarımızla birlikte başarabileceğimize yürekten inanıyorum. Onları tebrik ediyorum. İnşallah 'temiz İnegöl' hedefine en kısa sürede adım adım ilerliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-08 16:56:35



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