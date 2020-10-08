Öndeki tırı solmak isterken ölümden döndüler Kazada 1 kişi yaralanırken, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu Kapanan yol nedeniyle çekici gelemeyince polisler ve vatandaşlar aracı iterek yolun ortasından kaldırıldı

BursaAnkara karayolunda öndeki tırı sollamak isteyen otomobil refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.
Edinilen bilgilere göre, kaza BursaAnkara yolu Merpa pazar alanı karşısında meydana geldi. Fahrettin T. idaresindeki otomobil, iddiaya göre önünde giden tırı sollamak isterken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki kaldırıma ve ardından tellere çarparak durabildi. Kazada araç içeresinde bulunan Harun D. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası BursaAnkara yolu tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle çekici gelemeyince polisler ve vatandaşlar aracı iterek yolun ortasından kaldırıldı. Yola dökülen yağ ise yine polis ve vatandaşlar tarafından temizlenirken, yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.