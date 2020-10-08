Bursaspor nefes almadan çalışıyor

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4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Bursaspor’da kamp çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşilbeyazlılar günü çift idmanla tamamlıyor.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak geçiren Bursaspor, çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er, gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topa kapma oyunu ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Sakatlığı devam eden Özer Hurmacı'nın ise tedavisine devam edildi.

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