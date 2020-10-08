Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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Bursa’da sağanak yağış sonrası geceyi aydınlatan yıldırım ve şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Bursa’da etkili olan sağanak yağış sonrası şimşekler ardı ardına çaktı. Kara bulutların üzerini örttüğü Bursa şimşeklerle aydınlanırken, o anlar kameralara yansıdı. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, gece şimşeklerle gündüze döndü.

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