Bursa'da şimşekler geceyi aydınlattı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sık sık çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlü tarafından yapılan dolu uyarısının ardından Bursa´da sağanak gece saatlerinde başladı. Bölgesel olarak gözlenen sağanak öncesinde çakan şimşekler nedeniyle gece gündüze döndü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-10-09 03:01:43



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