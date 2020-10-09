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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da feci kaza 3 yaralı

İHA

Bursa’da feci kaza 3 yaralı

Bursa’da, sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yüz metre kayarak iş yerinin güvenlik kulübesine girdi. Kazada 2 kadın ağır yaralanırken, sürücü ise hafif yaralandı.
Kaza, saat 1.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden İzmir istikametine doğru giden 16 AC 03 plakalı otomobil yağmurdan dolayı yolun kayganlaşması neticesinde İzmir yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda savruldu. Araç savrulup iş yeri güvenlik kulübesine çarparak durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Muhammet kendi imkânlarıyla çıkarken, 2 kadın Ezgi ve Gizem araç içinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücüye ayakta tedavi ederken, yanında bulunan iki kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin kaldırılması için yardım istedi. Kazada, aracın kaldırılması ile yol tekrar normal trafik akışına döndüğü belirtildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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