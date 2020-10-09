Marketten 30 saniyede 5 bin liralık hırsızlık kamerada

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da 2 kişi, bir marketin camını parke taşıyla kırıp, 30 saniyede yaklaşık 3 bin lira para ile 2 bin lira değerinde sigara çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Vardar Caddesi´nde meydana geldi. Bir marketin önüne gelen 2 kişi, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra yanlarında getirdikleri taşla iş yerinin camını kırdı. Marketin alarmı çalınca, şüpheliler uzaklaştı. Birkaç dakika sonra tekrar gelen şüpheliler, 30 saniye içinde kasada bulunan 3 bin lire para ile yaklaşık 2 bin lira değerindeki sigara çalıp, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-10-09 08:18:17



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