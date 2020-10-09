Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 770 gram esrar, 7 bin adet ectasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan, H.A., Y.A. ve G.D. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece

tutuklanırken Ö.Ü.'nün ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.