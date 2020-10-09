Matlı: “TÜRİB üreticinin gücüne güç kattı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Matlı: “TÜRİB üreticinin gücüne güç kattı”

İHA

Matlı: “TÜRİB üreticinin gücüne güç kattı”

Bursa Ticaret Borsası’nın TÜRİB`de işlem hacmi yüzde 22 arttı.
Bursa Ticaret Borsası, ülkenin dört bir yanındaki tarım üreticisi ve tüketicilerini tek bir merkezî platformda toplayan Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) piyasasında, yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 334 milyon liralık işlem hacmiyle, sisteme üye ticaret borsaları arasında ilk 10’da yer aldı.
Tarım ürünlerinin alım satımının elektronik platform üzerinden şeffaf ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini sağlayan TÜRİB’in, tarım sektörü ve ekonomisinin büyümesine destek olmak üzere 2019 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TÜRİB’in kısa bir zamanda çok fazla yol kat ettiğini söyledi.
TÜRİBELÜS piyasasında, OcakEylül döneminde 90 bin 313 emir üzerinden 5 milyar 158 milyon 372 bin kilogram ürünün el değiştirdiğini, 7 milyar 725 milyon 777 bin liralık da işlem hacminin gerçekleştiğini belirten Başkan Özer Matlı, aynı dönemde TÜRİB ortağı ve acentesi olan Bursa Ticaret Borsası’nın da 1768 işlem adedi, 256 milyon 402 bin kilogramlık işlem miktarı ve 334 milyon 971 bin liralık işlem hacmiyle, alımda en fazla işlem yapan borsalar arasında 6. sırada yer aldığına dikkat çekti. Başkan Matlı aynı zamanda, Bursa TB’nin korona virüs salgınına rağmen TÜRİB’teki işlem hacmini yılın ilk 6 aylık dönemine kıyasla OcakEylül döneminde yüzde 22 oranında artırma başarısı gösterdiğini vurguladı.
“TÜRİB, üreticinin gücüne güç kattı”
Bütün sektörlerin global dünyada artan dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni düzene intibak etmeye çalıştığını ifade eden Başkan Matlı, TÜRİB’in bir elektronik lisanslı depoculuk sistemi olduğunu aktardı. Dünyada tarım ticareti sisteminin hızla değiştiğini vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Tarım ürünlerinin yüksek standartlarda saklanması ve korunmasının sağlandığı lisanslı depoculuk sistemi, tarımsal üretimin geleceği açısından dönüm noktası olurken, üreticimizin gücüne de güç katmıştır. Lisanslı depoculuk sistemi ve ELÜS’ün yaygınlaştırılması, çiftçilerimizi yüksek kalitede ürün üretmeye teşvik ederken, korona virüs salgınıyla birlikte tüm dünyada ön plana çıkan gıda güvenliği konusuna da katkı koymaktadır” ifadelerini kullandı.
“Hedef, 2023 yılına kadar 10 milyon ton depo kapasitesi”
Bursa Ticaret Borsası’nın, bölgesel ve küresel bir emtia borsası olma hedefiyle yola çıkan TÜRİB sisteminin A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Türk tarımının dijitalleşme yolunda çok büyük bir adım attığı TÜRİB’te, vadeli işlem kontratlarıyla tarım piyasasında arz fazlası sebebiyle yaşanan fiyat kırılmalarının önüne geçilmesi ve referans fiyatların oluşturulması ile fiyat istikrarının sağlanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda hâlihazırda 6,5 milyon ton olan lisanslı depo kapasitesinin, 2023 yılına kadar 10 milyon tona çıkarılmasının planlandığı sistemle birlikte, Türkiye’nin dünya tarım ticaretindeki konumunun çok daha yukarılara çıkarılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.
Başkan Matlı’dan TÜRİB’e kayıt çağrısı
TÜRİB ile birlikte lisanslı depoculuğun, tarım ticaretini kolaylaştıran, sağlanan teşviklerle üreticisine, tüccarına, sanayicisine değer katan ve ürünü garanti altına alan bir sistem olduğunun altını çizen Başkan Özer Matlı, “Müstahsil ve tacirlerimizin lisanslı depoculuk sistemini daha iyi tanıması ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olması gerektiği kanısındayım. Bu noktada,üreticilerimizi, tacirlerimizi, sanayicilerimizi ve emtia borsalarıyla ilgilenen herkesi,TÜRİB Yetkili Acentesi Bursa Ticaret Borsası`na başvururak tarım sektörünün geleceği olan sisteme kayıt olmaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mysia Yolları İzmit’e örnek oluyor
YEREL HABERLER Mysia Yolları İzmit’e örnek oluyor
Azerbaycan’a destek konvoyu
YEREL HABERLER Azerbaycan’a destek konvoyu
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yarım asırlık çınarlara yıldırım düştü, belediye mahalleli el ele verdi
YEREL HABERLER Yarım asırlık çınarlara yıldırım düştü, belediye ...
Büyükşehir personeline İHA eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline İHA eğitimi
BUSKİ’nin online hizmet ağı genişliyor
YEREL HABERLER BUSKİ’nin online hizmet ağı genişliyor
Yaptığı yemeği yemedi diye eşini bıçakladı
YEREL HABERLER Yaptığı yemeği yemedi diye eşini bıçakladı
Marketten 30 saniyede 5 bin liralık hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Marketten 30 saniyede 5 bin liralık hırsızlık ...
Otomobil okulun bahçesine girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil okulun bahçesine girdi: 3 yaralı
Saniyeler içinde marketi soydular
YEREL HABERLER Saniyeler içinde marketi soydular
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı
YEREL HABERLER Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini ...
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı
YEREL HABERLER Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini ...
Bursa’da feci kaza 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da feci kaza 3 yaralı
Bursa'da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Bursa'da şimşekler geceyi aydınlattı
Bursa’da sağanak yağmur hayatı felç etti
YEREL HABERLER Bursa’da sağanak yağmur hayatı felç etti
Yağmura aldırış etmeden Azerbaycan’a destek verdiler
YEREL HABERLER Yağmura aldırış etmeden Azerbaycan’a destek verdiler
Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
YEREL HABERLER Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Bursaspor nefes almadan çalışıyor
YEREL HABERLER Bursaspor nefes almadan çalışıyor
Öndeki tırı solmak isterken ölümden döndüler Kazada 1 kişi yaralanırken, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu Kapanan yol nedeniyle çekici gelemeyince polisler ve vatandaşlar aracı iterek yolun ortasından kaldırıldı
YEREL HABERLER Öndeki tırı solmak isterken ölümden döndüler Kazada 1 ...
Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kişi: Biber gazı sıktı, tabanca kazara ateş aldı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kişi: ...
Otomobil refüje çarptı, Bursa-Ankara yolu 1 saat ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarptı, Bursa-Ankara yolu 1 saat ...
Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Otomobil refüje çarptı, Bursa-Ankara yolu 1 saat ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarptı, Bursa-Ankara yolu 1 saat ...
Biri kadın 2 kişinin ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık kendini savundu Eski sevgilisini öldürdükten sonra intihar eden şahsa yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Özcan Çinkılınç: "Osman'ın yapacaklarından haberim yoktu" "Eşimi genç yaşta kaybettim, izin vermezdim"
YEREL HABERLER Biri kadın 2 kişinin ölümüne sebep olmakla suçlanan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X