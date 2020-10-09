Matlı: “TÜRİB üreticinin gücüne güç kattı”

Bursa Ticaret Borsası’nın TÜRİB`de işlem hacmi yüzde 22 arttı.

Bursa Ticaret Borsası, ülkenin dört bir yanındaki tarım üreticisi ve tüketicilerini tek bir merkezî platformda toplayan Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) piyasasında, yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 334 milyon liralık işlem hacmiyle, sisteme üye ticaret borsaları arasında ilk 10’da yer aldı.

Tarım ürünlerinin alım satımının elektronik platform üzerinden şeffaf ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini sağlayan TÜRİB’in, tarım sektörü ve ekonomisinin büyümesine destek olmak üzere 2019 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TÜRİB’in kısa bir zamanda çok fazla yol kat ettiğini söyledi.

TÜRİBELÜS piyasasında, OcakEylül döneminde 90 bin 313 emir üzerinden 5 milyar 158 milyon 372 bin kilogram ürünün el değiştirdiğini, 7 milyar 725 milyon 777 bin liralık da işlem hacminin gerçekleştiğini belirten Başkan Özer Matlı, aynı dönemde TÜRİB ortağı ve acentesi olan Bursa Ticaret Borsası’nın da 1768 işlem adedi, 256 milyon 402 bin kilogramlık işlem miktarı ve 334 milyon 971 bin liralık işlem hacmiyle, alımda en fazla işlem yapan borsalar arasında 6. sırada yer aldığına dikkat çekti. Başkan Matlı aynı zamanda, Bursa TB’nin korona virüs salgınına rağmen TÜRİB’teki işlem hacmini yılın ilk 6 aylık dönemine kıyasla OcakEylül döneminde yüzde 22 oranında artırma başarısı gösterdiğini vurguladı.

“TÜRİB, üreticinin gücüne güç kattı”

Bütün sektörlerin global dünyada artan dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni düzene intibak etmeye çalıştığını ifade eden Başkan Matlı, TÜRİB’in bir elektronik lisanslı depoculuk sistemi olduğunu aktardı. Dünyada tarım ticareti sisteminin hızla değiştiğini vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Tarım ürünlerinin yüksek standartlarda saklanması ve korunmasının sağlandığı lisanslı depoculuk sistemi, tarımsal üretimin geleceği açısından dönüm noktası olurken, üreticimizin gücüne de güç katmıştır. Lisanslı depoculuk sistemi ve ELÜS’ün yaygınlaştırılması, çiftçilerimizi yüksek kalitede ürün üretmeye teşvik ederken, korona virüs salgınıyla birlikte tüm dünyada ön plana çıkan gıda güvenliği konusuna da katkı koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hedef, 2023 yılına kadar 10 milyon ton depo kapasitesi”

Bursa Ticaret Borsası’nın, bölgesel ve küresel bir emtia borsası olma hedefiyle yola çıkan TÜRİB sisteminin A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Türk tarımının dijitalleşme yolunda çok büyük bir adım attığı TÜRİB’te, vadeli işlem kontratlarıyla tarım piyasasında arz fazlası sebebiyle yaşanan fiyat kırılmalarının önüne geçilmesi ve referans fiyatların oluşturulması ile fiyat istikrarının sağlanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda hâlihazırda 6,5 milyon ton olan lisanslı depo kapasitesinin, 2023 yılına kadar 10 milyon tona çıkarılmasının planlandığı sistemle birlikte, Türkiye’nin dünya tarım ticaretindeki konumunun çok daha yukarılara çıkarılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Başkan Matlı’dan TÜRİB’e kayıt çağrısı

TÜRİB ile birlikte lisanslı depoculuğun, tarım ticaretini kolaylaştıran, sağlanan teşviklerle üreticisine, tüccarına, sanayicisine değer katan ve ürünü garanti altına alan bir sistem olduğunun altını çizen Başkan Özer Matlı, “Müstahsil ve tacirlerimizin lisanslı depoculuk sistemini daha iyi tanıması ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olması gerektiği kanısındayım. Bu noktada,üreticilerimizi, tacirlerimizi, sanayicilerimizi ve emtia borsalarıyla ilgilenen herkesi,TÜRİB Yetkili Acentesi Bursa Ticaret Borsası`na başvururak tarım sektörünün geleceği olan sisteme kayıt olmaya davet ediyorum” dedi.

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