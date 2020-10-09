Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i kadrosuna kattı

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Metin Türen'i kadrosuna dahil etti. Milli oyuncu, ligde daha önce Darüşşafaka, Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom formalarını giydi. Türen, geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyerken; 18,61 dakika ortalama süre aldı, 5.17 sayı, 4,09 ribaunt ve 1,57'lik asist katkısıyla oynadı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-09 11:18:38



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