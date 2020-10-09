Yok böyle bir park ediş Yağmurda kayan kamyonun zorunlu park edişi kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yok böyle bir park ediş Yağmurda kayan kamyonun zorunlu park edişi kamerada

İHA

Yok böyle bir park ediş Yağmurda kayan kamyonun zorunlu park edişi kamerada

Bursa’da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. Yan yan kayarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine giren kamyon şans eseri hiçbir yere ve kişiye çarpmadı. Kamyonun zorunlu park edişi sosyal medyada ilgi odağı olurken, altına yapılan 'hayatına böyle aniden girmek isterdim' şeklindeki yorum dikkat çekti.
Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yağmurda ıslanan yolda süratli şekilde seyreden bir kamyon aniden kaymaya başlıyor. El freni çekercesine yanlayan kamyon 'u' dönüşü yapıp karşı şeritteki bir iş yerinin bahçesine kayarak giriyor. Şaka gibi dedirten görüntülerde şans eseri kamyon hiçbir yere çarpmadan duruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Metin Türen'i kadrosuna kattı
Dekan gönüllü olarak kendine korona virüs aşısı yaptırdı
YEREL HABERLER Dekan gönüllü olarak kendine korona virüs aşısı ...
Matlı: “TÜRİB üreticinin gücüne güç kattı”
YEREL HABERLER Matlı: “TÜRİB üreticinin gücüne güç kattı”
Mysia Yolları İzmit’e örnek oluyor
YEREL HABERLER Mysia Yolları İzmit’e örnek oluyor
Azerbaycan’a destek konvoyu
YEREL HABERLER Azerbaycan’a destek konvoyu
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yarım asırlık çınarlara yıldırım düştü, belediye mahalleli el ele verdi
YEREL HABERLER Yarım asırlık çınarlara yıldırım düştü, belediye ...
Büyükşehir personeline İHA eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline İHA eğitimi
BUSKİ’nin online hizmet ağı genişliyor
YEREL HABERLER BUSKİ’nin online hizmet ağı genişliyor
Yaptığı yemeği yemedi diye eşini bıçakladı
YEREL HABERLER Yaptığı yemeği yemedi diye eşini bıçakladı
Marketten 30 saniyede 5 bin liralık hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Marketten 30 saniyede 5 bin liralık hırsızlık ...
Otomobil okulun bahçesine girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil okulun bahçesine girdi: 3 yaralı
Saniyeler içinde marketi soydular
YEREL HABERLER Saniyeler içinde marketi soydular
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı
YEREL HABERLER Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini ...
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı
YEREL HABERLER Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini ...
Bursa’da feci kaza 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da feci kaza 3 yaralı
Bursa'da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Bursa'da şimşekler geceyi aydınlattı
Bursa’da sağanak yağmur hayatı felç etti
YEREL HABERLER Bursa’da sağanak yağmur hayatı felç etti
Yağmura aldırış etmeden Azerbaycan’a destek verdiler
YEREL HABERLER Yağmura aldırış etmeden Azerbaycan’a destek verdiler
Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
YEREL HABERLER Bursa’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Bursaspor nefes almadan çalışıyor
YEREL HABERLER Bursaspor nefes almadan çalışıyor
Öndeki tırı solmak isterken ölümden döndüler Kazada 1 kişi yaralanırken, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu Kapanan yol nedeniyle çekici gelemeyince polisler ve vatandaşlar aracı iterek yolun ortasından kaldırıldı
YEREL HABERLER Öndeki tırı solmak isterken ölümden döndüler Kazada 1 ...
Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kişi: Biber gazı sıktı, tabanca kazara ateş aldı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kişi: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X