ÜÇGE, sağlık sektörüne yeni ürünler kazandırmaya devam ediyor

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları ve Depo Raf Sistemleri, sağlık ve hijyene yönelik çalışmalarını yürüttüğü inovatif ürün ve projelerini çok yakında kullanıma sunacak.

ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven, firma olarak perakende ve lojistik sektöründeki tecrübelerinden yola çıkarak, sağlık sektöründeki araştırmaları da birleştirerek günümüzün en önemli sektörü olan sağlık alanına yönelik ürünleri pazara sunmaya devam ettiklerini ifade etti. Türkiye’de hastane ve eczanelerin, yurt dışında ise özellikle Ortadoğu ve Avrupa’da önemli drugstore zincirlerinin ve eczanelerin mağaza ve depo raf sistemlerini gerçekleştirdiklerini belirten Güven, “Bu sistemlerde kalite, tasarım, dijital teknoloji, dayanıklılık, güvenlik, hijyen ve tabi ki projelendirme, üretim ve montaj süreçlerinin hızlıca tamamlanması ana kriterler olarak ön plana çıkıyor. Şirketimizin bu kriterlerin hepsini karşılama noktasında daha da ortaya çıkıyor” dedi.

Son dönemde açılışları gerçekleştirilen şehir hastaneleri ve acil durum hastanelerinin depolama ve raf sistemlerini hayata geçirdiklerini ifade eden Güven, bu önemli projelerle ilgili de açıklamada bulundu. Güven, “Türkiye’nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı olarak lanse edilen İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin eczane ve depolama raf sistemlerini gerçekleştirdik. Şirket olarak bu çok nitelikli dev hastanelerin içinde bulunan eczane odalarının özel raf sistemleri ile ecza depolarının depolama raflarını üretip montajlarını tamamladık. eczane depo, biyomedikal depo, eczane çalışma alanları, eczane ilaç dağıtım alanları, ilaç ve sarf malzeme deposu, narkotik ilaç deposu, serum deposu, soğuk odalar, lojistik binası ekipman ve genel depoları ve depolarda uygulamalar yaptık. Eczane çalışma alanlarında eczacıların ilaçlarını rahatlıkla düzenleyebileceği, dağıtımını gerçekleştirebileceği özel rafları ve kutuların yerleştirildiği çalışma masalarını üretip, yerinde montajlarını tamamladık. İnşaat alanlarının kırk beş gün ile altmış gün arasında tamamlandığı bu hastanelerin raf uygulamalarında ise projeleri hızla ve titizlikle hayata geçirmiş olduk" şeklinde konuştu.

Yeni projeleriyle ilgili olarak da açıklama yapan Güven, “ÜÇGE, hedef koyduğu sektörlerde her zaman öncülük etmeyi ve sektörü en iyi şekilde geliştirmeyi ilke edinen bir firmadır. Uyguladığımız sistemler sağlık sektöründe de çok farklı etkiler yaratıyor ve sağlık sektöründeki bu çalışmalarımız bir domino etkisi ile bize yepyeni uygulamalar yapmamızı, yeni ürün tipleri tasarlamamızı, sürekli ürün geliştirmemizi teşvik ediyor. Bununla birlikte ÜÇGE olarak sağlık sektöründe markamıza duyulan güvenle, sağlık ve hijyene yönelik çalışmalarını yürüttüğümüz inovatif ürün ve projelerin çok yakında tanıtımını gerçekleştireceğimizin haberini de vermek isteriz” dedi.

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