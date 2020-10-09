BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaya, gönüllü olarak koronavirüs aşısı yaptırdı



Gürkan DURAL/BURSA (DHA)- BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, gönüllü olarak kendisine koronavirüs aşısı yaptırdı.

Çin'de, 100'den fazla bilim insanının üzerinde çalıştığı, son aşamaya gelinen koronavirüs aşısı Türkiye'ye ulaştı. Daha önce, ilk olarak İstanbul Hacettepe Üniversitesi'nde gönüllü kişilere uygulanan aşı, geçtiğimiz hafta Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllü sağlık çalışanlarına da uygulanmaya başlandı.

AYDA 1300 KİŞİYE UYGULANACAK

Aşı için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, gönüllü olurken, Prof. Dr. Kaya ile birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde altıncı personele aşı yapıldı. Bir ayda bin 300 kişiye uygulanacak olan aşı, ilk etapta sağlık çalışanlarında denenecek. Aşının ardından düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Kaya, aşı olduğu için mutlu ve umutlu olduğunu dile getirdi. "Bu konuda karar verme aşamasında olup da karar veremeyenlere cesaret vermek istiyorum" diyen Prof. Dr. Kaya, sözlerini, "Bunun diğer aşılardan hiçbir farkı yok. Gelsinler bu çalışmaya bir el atsınlar. Bu çalışmaya el atmak demek, dünyanın sağlığına el atmak demek. Bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum, devletime teşekkür ediyorum" şeklinde sürdürdü.

10 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın ise şu ana kadar her şeyin yolunda olduğunu, aşının güvenlik ve etkinlik açısından dünya genelinde 10 bin kişinin üzerinde denendiğini söyledi. Prof. Dr. Akalın, "Bu konuda oldukça etkili ve güvenli bir aşı. İstenmeyen yan etkiler olabiliyor. Bunlar daha çok lokal aşı yapılan yerde, ağrı, hafif ateş, halsizlik gibi daha çok bu tür yan tesirler. Bunlar diğer aşılarda da mevcut. Şu ana kadar aşıladığımız sağlık çalışanlarımızda birkaç hafif yan etki görüldü, onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. İlk etapta bütün sağlık merkezlerinde toplam bin 300 kişiyi aşılamayı hedefliyoruz. Topluma geçtiği zaman da 13 bin kişiyi aşılayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-09 12:48:19



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